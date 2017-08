John Boyega, Finn en Star Wars: El despertar de la Fuerza, se ha referido a los que podrían ser los dos cameos más jugosos de la saga.

"La última vez que estuviste en el programa diste a entender que los príncipes Guillermo y Enrique [de Inglaterra] salían en la película como stormtroopers [soldados imperiales]. Me pregunto si nos puedes decir... ¿tienen diálogo en la película? ¿Qué nos puedes contar?", le preguntaron durante una reciente entrevista en BBC Radio 4.

"Creo que eliminaron la escena", afirmó el actor. "He tenido suficiente con los secretos sobre el príncipe Guillermo", añadió.

"Vinieron al set, hombre. Estuvieron allí. Tom Hardy también. Lo dije. ¡Estoy harto de esconder esto!", prosiguió. "Creo que alguien lo filtró o algo, hubo como una imagen de algún tipo. Yo estaba como 'Oh, mierda'. Cada vez que me preguntan no sé cómo esquivarlo. Sí, estaban en el set".

Muchos se han tomado sus palabras como una confirmación del rumor que publicó The Daily Mail en abril de 2016 acerca de que compartirían escena con Boyega, Daisy Ridley y Benicio del Toro con sendos papeles sin diálogo.

Los príncipes Guillermo y Enrique visitaron el set de rodaje el 19 de abril de 2016 y se lo pasaron así de bien:

Los príncipes Guillermo y Enrique en el set de 'Star Wars' Los príncipes Guillermo y Enrique en el set de 'Star Wars'



Star Wars ya ha contado con algún cameo célebre, como el de Daniel Craig (el último James Bond) en El despertar de la Fuerza.