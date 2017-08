La viral imagen que demuestra que los supremacistas blancos de EEUU son ridículos

"Cómo fallar en Historia, inglés y matemáticas a la vez". Es el título del tuit que ha publicado el usuario @AltEEOB en su cuenta para mostrar lo ridículos que pueden llegar a ser, en ocasiones, los supremacistas blancos de Estados Unidos.

El debate y los choques entre los neonazis estadounidenses y los antifascistas están a la orden del día después de que el fin de semana pasado, en Virginia, un nazi atropellase a una mujer conduciendo su coche contra una manifestación antifascista. Las rivalidades se deben al rechazo de los ultraderechistas a los planes de retirar las estatuas y monumentos de líderes esclavistas de la Confederación. (¡Ya tocaba quitarlos! ¿No?).

How to fail history, English, and math at the same time. pic.twitter.com/3ze6rWHcqG — Alt EEOB (@AltEEOB) 19 de agosto de 2017

La imagen publicada —que no tiene desperdicio— muestra a una persona ultraderechista atendiendo a los medios de comunicación con una camiseta en la que se lee: "14 palabras. Nosotros debemos dar un futuro para nuestras familias y niños blancos" ("We must provide a future for our white familys and children").

El tuitero acompaña la imagen con la frase ya mencionada por varias razones: No son 14 palabras, son 11 y el plural de 'family' en inglés es 'families'.

Fail!