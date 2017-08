Matt LeBlanc rechazó protagonizar 'Modern Family'

Después de Friends, el actor Matt LeBlanc fue la estrella del spin-off Joey durante un par de años, de 2004 a 2006, y entró en una etapa de parón. En esa época le ofrecieron un jugoso papel que no quiso interpretar: el de Phil Dunphy, el padre de familia protagonista de Modern Family.

En 2009 llegó a sus manos el guión del piloto junto a la propuesta de ser Phil. "Recuerdo leerlo y pensar 'Este es un guión muy bueno, pero no soy el tipo para esto'. Sería injusto para el proyecto que lo aceptara. Sé lo que puedo hacer y lo que no", ha asegurado LeBlanc a USA Today.

La productora 20th Century Fox Television también ha confirmado que le ofrecieron el papel. El actor que acabó quedándose el personaje fue Ty Burrell.

Según USA Today no acabó ahí la relación de LeBlanc con la serie. Años después, en 2012, echó una mano al elenco de Modern Family cuando éste exigió una subida salarial. El actor Jesse Tyler Ferguson (Mitchell Pritchett en la serie) lo llamó para pedirle consejo debido a que los actores de Friends vivieron una situación similar en su día.

"Tenéis que marcharos o no os tomarán en serio. Si permanecéis unidos tendréis poder", recomendó LeBlanc. Eso sí, también aprovechó para tomarle el pelo y un día en el que los actores de Modern Family no acudieron al rodaje como medida de presión Matt LeBlanc le envió un mensaje a Jesse Tyler Ferguson: "Hey, lo he hecho genial como Mitch en la prueba de lectura, gracias por la oportunidad".