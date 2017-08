El enfado de este hombre contra quienes ven a los padres como "un mueble"

Olivier, de 32 años, tiene dos hijos con su pareja Mathilde: Zély, de seis años, y Basile, de dos. Este fotógrafo, que vive en el norte de Francia, acaba de dejar su trabajo. "Después de haber visto pasar a mi lado muchos momentos importantes de la vida de mis hijos pequeños, acabo de dejar mi puesto, en gran parte para poder dedicarme a mi familia", explica el padre al HuffPost Francia.

No obstante, para muchas personas, Olivier no es más que el papá. Este domingo 20, cuando su hijo estaba hospitalizado, el padre de familia decidió tomar la palabra en Facebook, harto de verse constantemente relegado a un segundo plano. "Después de una estancia en el hospital con nuestro hijo, constato que, a ojos del personal médico, es siempre la madre la que se ocupa de los hijos".

Desde los auxiliares de enfermería hasta el cirujano, pasando por los enfermeros... "Me toman por retrasado y me hablan como a un niño de dos años, cuando soy yo quien pasa la noche con mi hijo y la madre no está... ¿Qué soy para vosotros? ¿Un simple acompañante? ¿Un pelele? ¿Un mueble?", plantea enfadado. A Olivier le dolió mucho ver que, pese al sistema igualitario que funciona en su pareja, en el exterior, las mentalidades no han evolucionado tan rápido.

"Esa mañana me puse a llorar. Sí, yo también sé hacer eso; un hombre no es sólo músculos y calzoncillos, también tiene corazón y a veces hasta podemos ser sensibles. De verdad, os lo juro [...] En fin, quiero a mis hijos, los queremos. Yo lo hago lo mejor que puedo y los amo más que a todas las cosas", recuerda en el post antes de precisar que esta visión de la paternidad y del reparto de tareas no tiene "nada de heroico", ya que, de hecho, es lo "normal".

"En nuestra casa no es 'una mamá y sus hijos, y luego el papá'... No, somos una familia y cada uno tiene su lugar. Hago todo con mi mujer . Los fines de semana, cada uno tiene su turno para remolonear en la cama; mientras uno se ducha, el otro prepara el desayuno. Somos como un equipo y nuestros hijos son muy felices", asegura.

La queja de este padre no va tan dirigida al personal médico como a toda la sociedad en general. Esta toma de conciencia empezó con el primer embarazo de su pareja, durante el cual al joven papá le costó encontrar su lugar, según cuenta al HuffPost. Olivier lamenta también la falta de cambiadores de bebé en los baños de hombres, y las miradas que ha tenido que "afrontar por cambiar a mis hijos en los baños de mujeres".

Si bien su texto ha sido alabado por numerosos internautas (tanto padres como no), hay otros que perciben una forma de "sexismo inverso" con respecto a las mujeres. "Sólo quiero ocupar mi lugar de padre en mi familia y también en la sociedad", explica Olivier a una usuaria que le recordaba que el hecho de que las mujeres estén más solicitadas como madres "no es una ventaja".

Olivier y su hija Zély.

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Francia y ha sido traducido del francés por Marina Velasco Serrano