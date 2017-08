Incredulidad absoluta por la confesión sexual de su cita en 'First Dates'

El programa First Dates (Cuatro) juntó este lunes a Esther y a Sergio, malagueña de 35 años y cordobés de 41. Su cita dejó alguna frase para la posteridad, como esta reflexión sobre los placeres de la vida.

Sin embargo, no fue lo más destacable de la cena. La conversación giró hacia el terreno sexual y Sergio quedó un tanto en evidencia al contradecirse a sí mismo. "¿Cómo te consideras en ese aspecto? ¿Es necesario, no es necesario?", le preguntó Esther. Sergio aseguró que "cuando era más chico, sí", pero que ahora "no tanto".

Pocos segundos después, después de que su cita le dijera que para ella sí era un aspecto importante de la relación, Sergio saltó: "Cinco o seis veces". "¿Cómo? ¿Qué has dicho?", repreguntó la perpleja Esther. "Cinco o seis", repitió Sergio.

Esther no terminó de creerse esta confesión. "¿Dónde vas, chiquitín? ¿Tanta calidad tienes, hijo?", exclamó cuando se quedó sola ante la cámara. "¡Si hace un minuto me estaba diciendo que para él el sexo no era tan importante!". Puedes ver su reacción aquí.

El final fue el previsible: Esther rechazó tener una segunda cita.