Indignación con el programa de Dani y Flo por su broma a una madre

El programa de Dani y Flo, de Cuatro, ha generado indignación entre buena parte de sus espectadores, que se han quejado en Twitter al entender que una broma emitida este martes estaba completamente fuera de lugar.

Las protestas han sido tan numerosas que el espacio ha terminado siendo trending topic. En el vídeo la polémica, el reportero Miguel Martín se desplaza al festival Sonorama, en Aranda de Duero, Burgos. Allí, una joven accede a llamar a su madre y a gastarle una broma por 50 euros.

El chiste consiste en que la chica debe decirle a su progenitora todo lo que aparece en unos papeles que le va pasando el presentador. De esta forma, la joven asusta a su madre al contarle que, no sabe cómo, ha terminado en Sevilla.

"Es muy raro. No estoy en el Sonarama. No estoy en Aranda. Es que resulta que estoy en Sevilla", comienza diciendo la chica, que resopla. La mujer, al escucharlo, comienza a ponerse nerviosa: "¿Qué me estás contando, Sofía?"

"¿Qué hago aquí, mamá? ¡¡Qué narices hago aquí!! Lo último que recuerdo es un drag queen africano", continúa la muchacha, que en todo momento lee lo que el presentador le indica. "Sofía, ve a la Policía ahora mismo. Busca a un policía. ¿Pero te han hecho algo? Ay Sofía, mira", continúa la madre entre lágrimas.

La chica le pide que vaya a Sevilla y le saque de allí. "Igual me he metido en un lío", prosigue. La madre, desesperada, exclama: "Voy a llamar a tu padre. No sé si estará todavía en España o estará fuera".

Finalmente, la muchacha cuelga y poco después vuelve a llamar a su madre para decirle que todo es una broma. "Os mato a los dos", acierta a decir la mujer.

El vídeo ha provocado reacciones como estas:

#daniyflo123 donde está la gracia de la broma a esa madre? Porque yo no sé la veo por ningún sitio. Patético. — griffit36 (@griffit36) 22 de agosto de 2017

#DaniYFlo123 el que piensa esa broma sólo espero que tenga hijos y el karma se la devuelva un día de madrugada. — Cyrano de Bergerac (@CyranodBergera) 22 de agosto de 2017

#daniyflo123 hay que ser muy mala persona para hacer esas bromas — many (@pacmann9901) 22 de agosto de 2017

#daniyflo123 espero que algún día os devuelvan una broma sin gracia como esa y lo pasáis el doble de mal que esa pobre mujer — many (@pacmann9901) 22 de agosto de 2017

#DaniYFlo123 me explicáis la puta gracia de la broma pasando lo que pasa cada día con secuestros para 50 eu ,menuda mierda de programa — ANA (@anitamari31) 22 de agosto de 2017

#DaniYFlo123 que vergüenza me ha dado ver como metiais el miedo en el cuerpo, a esa pobre madre. No hay derecho. Con lo que me gustabais. — Silvia Martinez (@SilviaBMartinez) 22 de agosto de 2017

#DaniYFlo123 No veo la gracia de dar un susto a una madre, con una "gracia" de esas una persona puede tener un soponcio — mis miserias... (@kalavera666) 22 de agosto de 2017

El rato que le ha hecho pasar a su madre, no tiene ni puta gracia, vaya tela... — chili (@chiliflu) 22 de agosto de 2017

La gracia en el culo la tenéis, para haberle dado algo a esa madre 😡😡😡😡😡😡 — Yolanda Muñoz (@Yolandamellamo) 22 de agosto de 2017

Me ha parecido una broma de muy mal gusto! Fuera de lugar. Son comentarios. — Montse Fabra (@montse_fabra) 22 de agosto de 2017

#DaniYFlo123, la broma a una madre me parece inadecuada. Otra gracia por favor!!! — dolores ripoll (@mariadoloresrip) 22 de agosto de 2017

