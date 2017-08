¿Qué significan las cartas que U2 está enviando a sus fans?

La banda de Bono y compañía están trabajando en algo para este año. Esa es la conclusión que sacan los fans tras las cartas por parte de U2 y que han compartido en redes sociales. Todo apunta a que se trata de una nueva canción titulada Blackout, una de las pocas palabras que aparece impresa sobre las figuras negras de la carta.

Totally weird and random piece of mail today. Must be from the @u2 fan club. Very cool that they did this! pic.twitter.com/UCnchdwWBP