¿Que te dicen que no mires directamente al sol en pleno eclipse solar? Pues tú, si eres el presidente de EEUU, miras, porque tú lo vales y porque a ti no te va a pasar nada. Algo así ha tenido que pensar Donald Trump, que dejó atónito a más de uno el pasado lunes por la tarde, cuando salió al balcón presidencial de la Casa Blanca para ser testigo de tan único momento.

Trump salió acompañado de su mujer, Melania Trump, que fue mucho más precavida y siguió las recomendaciones llevando las gafas especiales para el evento. Es cierto que Trump lo hizo sólo durante unos segundos, pero la imagen ha inundado las redes sociales donde se ha hecho burla de la actuación del presidente, que fue el único entre los asistentes sin la debida protección solar.

Al presidente no parecieron importarles las reiteradas insistencias de los expertos y de la Agencia Nacional del Espacio (NASA) de seguir las instrucciones y observar con protección adecuada el espectáculo, debido al alto riesgo de sufrir daños oculares. El mandatario desoyó las indicaciones y se expuso a los rayos del sol desde Washington, oculto por la luna en un 81% desde ese punto del país. Y claro, pasó lo que pasa normalmente en estos casos.

Scientists: Do NOT look directly at the eclipse

Trump: Losers! pic.twitter.com/m36CGw6PTG