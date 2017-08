Un artista da vida de manera escalofriante a los villanos de Disney

Disney está apostando por las adaptaciones en carne y hueso de sus clásicos, como La Bella y la Bestia, estrenada este año, o la futura Aladdin. El estadounidense Joo Skellington ha encontrado otra forma de llevar estas icónicas películas a la vida real: el cosplay (utilizar disfraces de personajes de ficción a modo de entretenimiento).

Con un toque tétrico, Skellington se mete en la piel de los villanos de Disney mediante prótesis de látex, disfraces, maquillaje y pelucas. El artista se considera autodidacta en todos sus conocimientos y se ha convertido ya en toda una figura del maquillaje y el cosplay, por lo que ha llegado a recibir dos premios en la edición de 2016 de Comic Con de San Diego, California (EEUU).

El joven artista comenzó a pintar y esculpir como una manualidad empleando papel maché. Fue con este material con el que hizo las primeras prótesis. Ahora, después de 18 años dedicándose al arte y nueve al maquillaje y la caracterización, utiliza prótesis de látex.

Jose Dávalos, nombre real del artista de 22 años de Guadalajara (México), emplea entre cuatro y 20 semanas en preparar cada cosplay y de dos a seis horas en aplicarse el maquillaje y las prótesis. Un arduo proceso que puede costarle, con todos los materiales, entre 1.500 y 10.000 dólares (entre 1.300 y 8.500 euros).

Además de fotografías, el artista cuelga en sus redes sociales vídeos en los que interpreta breves fragmentos de las películas. "Desde que era pequeño me encantaban los malos de Disney, además siempre me he sentido bastante identificado. También a la hora del diseño son muy inspiradores tanto por su físico como por la historia que esconden detrás", cuenta Dávalos a El Huffpost.

El cosplayer ya ha dado vida a villanos como Scar, la bruja de Blancanieves, Bestia, Hades, Cruella de Vil o Maléfica. Dávalos comenzó con esta afición a muy temprana edad y, tras recibir becas en Makeup Artist Magazine y en Cinema Makeup, ya apunta a convertirse en su profesión: "Estoy buscándome la vida como artista dentro de las grandes compañías, es mi sueño desde pequeño".