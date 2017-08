La versión británica de Breitbart, una web estadounidense de extrema derecha, se ha visto obligado a pedir perdón tras confundir al futbolista alemán Lukas Podolski con un emigrante que viaja de Marruecos a España.

La noticia que ilustraba la foto trataba sobre bandas criminales dedicadas al tráfico de personas y la web hacía referencia a un grupo de contrabandistas que cobraba 5.900 dólares para trasladar personas de Marruecos a España de forma ilegal a bordo de motos acuáticas.

La imagen de Podolski se tomó en Brasil durante el Mundial de 2014. El futbolista disfrutaba en ese momento del día libre que el seleccionador había concedido a todos los jugadores alemanes.

Tras la difusión del error, la web pedió disculpas a Podolski porque "no había evidencias" de que "formara parte de un grupo de inmigrantes" ni tampoco de que "fuera víctima de tráfico de personas".

Según informa el diario británico The Guardian, Podolski podría tomar medidas legales contra Breitbart. El manager del futbolista, Nassim Touihri, ha asegurado al periódico alemán Bild que el artículo era "un desastre" y que su abogado ya estaba al corriente de lo sucedido.

#Fakenews #Breitbart used pic of football player Podolski

-winner of World Cup 2014 😂 pic.twitter.com/7iz6rMGvyl