A menudo, los gigantes de la tecnología utilizan trucos para contratar personal y lograr hacerse con la gente con más talento.

El último ejemplo lo ha dado Apple, que ha escondido una oferta de trabajo en sus servidores que sólo es visible para aquellos que logran encontrarla.

"¡Ey! Nos has encontrado", dice el mensaje oculto, en el que se especifica que la compañía está buscando "un ingeniero con talento para desarrollar un componente crítico, para la infraestructura y el ecosistema de la empresa".

"Póngase en contacto mediante el envío de su currículo, a la sección de contratación", dice la oferta.

Cool. If you find this hidden Apple page, you're offered a job! pic.twitter.com/IgEpReKUS3