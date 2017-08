El Gobierno británico amenaza "por error" a cien europeos con deportarles

El Ministerio de Interior británico ha pedido este miércoñes disculpas por haber enviado por "error" cerca de cien cartas a ciudadanos comunitarios que viven en el Reino Unido en las que les amenazaba con deportarles si no abandonaban el país.

El caso se ha conocido después de que una académica finlandesa, Eva Johanna Holmberg, denunciara a través de las redes sociales que el Gobierno le conminó a salir del Reino Unido en el plazo de un mes si no quería ser detenida.

And another one. Leading historian facing deportation in 'absurd' Brexit ruling https://t.co/PqxUBEVHrN