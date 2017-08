El Joker tendrá su película en solitario producida por Martin Scorsese

Un nuevo spin-off sobre el universo DC Comics está al caer. Además de Escuadrón Suicida, la compañía, junto a Warner Bros han anunciado que están preparando una película sobre los orígenes del Joker, el villano más reconocido de las aventuras de Batman, según ha informado Deadline.

Para ello, se ha reunido un equipo de excepción compuesto por Todd Phillips, director de la trilogía Resacón en las Vegas, Scott Silver, guionista de películas como 8 Millas y el oscarizado director Martin Scorsese. Los roles de cada uno de ellos están aún por definir aunque sí se augura, según informa Deadline, que Scorsese será el productor mientras que Phillips será el director.

Con respecto a los actores, la compañía aún no tiene decidido el intérprete, lo que sí está claro es que no lo encarnará Jared Leto, quien sí lo hará en la segunda parte de Escuadrón Suicida. Tras la polémica surgida con el villano interpretado por Leto y la imagen de interpretaciones como la de Heath Ledger o Jack Nicholson rondando por la cabeza de los fans, la expectación para saber quién dará vida a este Joker crece aún más. También se desconoce si, dentro de esta historia, aparecerá Harley Quinn personaje que en Escuadrón Suicida interpreta Margot Robbie.

Aún no hay grandes pistas sobre la trama de la cinta, aunque las primeras informaciones apuntan a que estará ambientada en los años 80 en una cruda versión de la ciudad de Gotham.

Además de esto, Warner Bros tiene en marcha un nuevo universo cinematográfico sobre las historias de DC Comics, con un ambicioso proyecto narrativo en el que se entrelazan las tramas de filmes como Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) o Wonder Woman (2017). Sin embargo, esta cinta sobre los comienzos del Joker no formaría parte de ese conjunto de películas sino que sería un proyecto independiente.