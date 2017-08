El mensaje oculto para Trump que hay en la carta de dimisión de otro miembro de su Gobierno

Al presidente de EEUU, Donald Trump, sus declaraciones sobre los enfrentamientos de Charlottesville [culpó a ambas partes y no condenó los ataques de los nazis] siguen pasándole factura. Prueba de ello ha sido la última dimisión que ha tenido que afrontar, esta vez en el Departamento de Estado.

Se trata del científico Daniel Kammen, que ha publicado en su cuenta de Twitter una carta en la que critica la reacción del presidente estadounidense asegurando que responde a un patrón que permite "sexismo y el racismo". Pero hay más, mucho más... Echa un ojo a la primera letra de cada párrafo, a ver qué te llama la atención:

Mr. President, I am resigning as Science Envoy. Your response to Charlottesville enables racism, sexism, & harms our country and planet. pic.twitter.com/eWzDc5Yw6t — Daniel M Kammen (@dan_kammen) 23 de agosto de 2017

Si juntas esas letras, juntas forman "Impeach", palabra que acompaña a Trump desde casi el preciso instante en el que asumió el cargo. Ahora, con cada metedura de pata del líder de EEUU son más y más las voces que piden que se comience este proceso, con el que se abriría un juicio político que podría acabar con su puesto.

Han sido ya varios los usuarios que se han percatado del peculiar llamamiento que esconde la carta de dimisión de Kammen:

State Dept. Science Envoy resigns—the first letter of each paragraph of his resignation letter spells the word 'Impeach.' https://t.co/ejKMYBJGaO — Kyle Griffin (@kylegriffin1) 23 de agosto de 2017