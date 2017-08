El PP de Madrid desautoriza al alcalde de Alcorcón por sus palabras sobre Colau tras los atentados

El Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha difundido este miércoles un comunicado para "reiterar su solidaridad con el Ayuntamiento de Barcelona y con todos los vecinos de la Ciudad Condal ante el brutal atentado terrorista del pasado jueves", y aclarar que "no comparte las declaraciones efectuadas a este respecto por el alcalde de Alcorcón", David Pérez.

Pérez criticó en un comentario publicado este martes en su cuenta de Twitter que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no hubiera instalado bolardos en La Rambla "allanando el recorrido a los asesinos", unas consideraciones que "no representan la postura oficial" del PP de Madrid, tal y como ha subrayado la formación.

"Reafirmamos nuestra convicción de que los partidos políticos debemos permanecer unidos frente al terror, y que nuestros únicos enemigos son los terroristas", agrega la nota del partido liderado por Cristina Cifuentes.

"El Partido Popular de la Comunidad de Madrid trabajará siempre para generar consensos que nos permitan ser más eficaces en la lucha contra el terrorismo, desde la profunda convicción de que unidos somos más fuertes", concluye el comunicado.

PÉREZ, ERRE QUE ERRE

El alcalde de Alcorcón, David Pérez, se ha reafirmado en sus declaraciones sobre la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al aseverar que mantiene lo que manifestó en el tuit donde la criticó por no haber instalado bolardos en La Rambla "allanando el recorrido a los asesinos", porque asegura que "no dice más que tres verdades".

¿Alguien puede explicarme de qué se ríe esta señora, después de no haber puesto los bolardos, allanando el recorrido a los asesinos? @_AVT_ pic.twitter.com/UBk6pmk09H — David Pérez García (@davidperez) 22 de agosto de 2017

En declaraciones a Telemadrid recogidas por Europa Press, Pérez ha defendido que "el tuit en sí mismo no dice más que tres verdades", para enumerar que, en primer lugar, "dice que esa señora aparece riéndose ahí", lo que asegura que "a mucha gente le ha molestado" y a él le extrañó; "segundo, que no se pusieron bolardos, cosa que es cierta, y tercero, que al no haber bolardos pudo transitar esa furgoneta".