El príncipe Enrique revela lo que piensa de quienes fotografiaron a su madre mientras agonizaba

El príncipe Enrique ha hablado en una entrevista para la BBC del paparazzi que fotografió a su madre cuando esta agonizaba tras el accidente de coche en el que Lady Di perdió la vida, en agosto de 1997.

"Una de las cosas más difíciles a las que me enfrenté entonces", explica, "fue el hecho de que las personas que la persiguieron a través de aquel túnel eran las mismas que estaban tomando fotografías de ella, mientras agonizaba en el asiento trasero del coche".

El hijo pequeño de Carlos de Inglaterra y Diana de Gales ha hablado de esta manera en un reportaje de la BBC titulado Diana, 7 días, que se emitirá el domingo, y en el que queda claro que el comportamiento de aquellos fotógrafos le afectó profundamente:

Prince Harry criticises paparazzi for taking pictures of Princess Diana while she was dying in Paris, 20 years agohttps://t.co/jbADULnL3Z pic.twitter.com/a2Xj4G3pWc