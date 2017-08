India prohíbe la práctica musulmana por la que el marido puede divorciarse si dice tres veces la palabra "talaq"

El Tribunal Supremo de la India ha declarado como "inconstitucional" la práctica musulmana del "triple talaq", por la que un marido puede poner fin a su matrimonio de forma unilateral e instantánea repitiendo tres veces la palabra "talaq" o "me divorcio".

Los cinco jueces, cada uno de una de las religiones mayoritarias de la India (hinduismo, islam, sijismo, cristianismo y zoroastrismo) y entre los que estaba el presidente de la máxima instancia, J.S. Khehar, han considerado que esta forma de divorcio exprés va en contra de la Constitución del país.

El veredicto ha sido anunciado por mayoría pero sin consenso, con dos de los magistrados defendiendo que el "triple talaq" está amparado por la Ley Personal Musulmana, una legislación introducida en 1937 para lidiar con los asuntos 'personales' específicos de este religión.

QUE SEA EL PARLAMENTO EL QUE PROMULGUE LA LEY

Uno de ellos ha sido el jefe del Supremo, de religión sij, quien ha aseverado que no es competencia del órgano judicial tumbar la práctica y ha pedido que sea el Parlamento el que promulgue una ley sobre el asunto.

Por su parte, los jueces que han abogado por acabar con la práctica, han considerado que ésta va en contra de la sharía o ley islámica. "El 'triple talaq' va en contra de las doctrinas del sagrado Corán y por tanto viola la sharía (...) Es extremadamente difícil estar de acuerdo con el presidente del Supremo en que el 'triple talaq' es una práctica integral del islam", ha afirmado el juez Kurian Joseph, según recoge el diario Indian Express.

"Lo que es malo en el Corán no puede ser parte de la sharía", concluyó el cristiano Joseph, uno de los que votaron contra la polémica norma.

El caso fue iniciado por varias mujeres de las que se divorciaron por medio del 'triple talaq', cuyo ejercicio ha llevado a muchos maridos a acabar sus matrimonios por carta o a través de redes sociales como Facebook o Whatsapp.

"La sentencia del honorable Tribunal Supremo sobre el 'triple talaq' es histórico. Otorga igualdad a las mujeres musulmanas y es una poderosa medida para el fortalecimiento de la mujer", ha aplaudido el primer ministro indio, Narendra Modi, en su cuenta de Twitter.

