Magic Johnson y Samuel L. Jackson son confundidos por inmigrantes en Italia y se convierten en virales

Estas vacaciones, el actor Samuel L. Jackson y el exjugador de baloncesto Magic Johnson han pasado unos días juntos en Italia. El pasado 16 de agosto, Johnson publicó una fotografía en su cuenta de twitter en la que se les puede ver a ambos sentados en un banco con bolsas de Louis Vuitton.

Sam & I chilling out on a bench yesterday in Forte dei Marmi, Italy. The fans started lining up to take pictures with us. pic.twitter.com/uzXx698PiN