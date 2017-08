Robert De Niro pone en duda la inteligencia de Donald Trump

Donald Trump sigue estando en los pensamientos de Robert De Niro y no precisamente para bien. El actor ganador de dos premios Oscar ha vuelto a cargar contra el presidente de Estados Unidos en una entrevista con Deadline.com.

Meses después de confesar que le gustaría "pegarle un puñetazo en la cara", el protagonista de Toro Salvaje ha sido esta vez más sutil y ha puesto en duda la inteligencia del máximo mandatario de Estados Unidos.

En la entrevista publicada el pasado lunes 21 de agosto, De Niro asegura que "si [Trump] fuera inteligente, sería aún más peligroso" y sugiere que tiene los días contados.

"Es terrible, un racista tremendamente descarado y desagradable, y eso es bueno porque se está hundiendo a sí mismo", dice el actor, que en el mes de enero escribió una carta apoyando el combativo discurso de Meryl Streep en los Globos de Oro.

"Comparto tus sentimientos sobre gente de mala calaña y abusones. Ya basta. Con tu elegancia e inteligencia tienes una potente voz que inspira a los demás a alzar la suya para que sea escuchada también. Es muy importante que TODOS alcemos la voz", dijo dirigiéndose a su compañera de reparto en La habitación de Marvin y Enamorarse.

Ahora, a menos de un mes de la celebración de los premios Emmy, a los que está nominado a mejor actor principal por su papel en la miniserie The Wizard of Lies, el actor avisa que la ceremonia de este año no será una ceremonia tranquila.

"Debería estar presente de alguna manera", ha dicho De Niro, para el que los discursos deben ser "equilibrados" y no centrar toda la atención en Trump. "Pero en este punto, estamos en crisis por este loco, que nunca debería haber llegado a la posición en la que está".