El padre de Younes Abouyaaqoub: "¿Cómo permitieron que ese imán estuviese aquí?"

El padre de Younes Abouyaaqoub, autor del atentado en las Ramblas de Barcelona, ha afirmado sobre los ataques terroristas cometidos por su hijo y sus compañeros de célula que "la culpa es de la Policía". "¿Cómo permitieron que ese imán estuviese aquí, con nuestros jóvenes?", se pregunta en una entrevista concedida al diario El País.

"¿Cómo no se dieron cuenta de que era un hombre peligroso? En Bélgica sí lo sabían y lo echaron. ¿Por qué aquí no?", insiste. "Nosotros no tenemos la culpa. ¿Cómo nos puede echar alguien la culpa?", prosigue el progenitor, que asegura que nunca vieron nada raro ni sospecharon de nada sobre la radicalización de su hijo y su entrada en el yihadismo.

"Cuando nos enteramos, pues empiezas a pensar, a repasar cosas. Pero es que seguimos sin ver nada raro. Es que disimulan", se lamenta. "Lo que no sabíamos es que se veían a escondidas, en una furgoneta o casas. De eso no teníamos ni idea", ha dicho el hombre, cuyo otro hijo, Houssaine, también murió abatido por los Mossos d'Esquadra en Cambrils.

"Es que tú sabes que ellos tienen que disimular. Les enseñan. Es parte de lo que les hacen, disimular y esconder lo que piensan", ahonda. El padre ha explicado sobre su hijo Younes, autor material de la masacre de la Ciudad Condal, que era un chico "más que normal. Era un chico estudioso, trabajaba, ganaba su sueldo y no se metía en problemas".

Según explica El País, la familia Abouyaaqoub sigue a la espera de recuperar el cuerpo de sus dos hijos y su deseo es enterrarlos en Marruecos.

