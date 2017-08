La regañina pública de Celia Villalobos a Rufián por este tuit

La Diputación Permanente del Congreso se ha reunido este jueves para debatir diversas cuestiones antes del comienzo del curso político, en un par de semanas.

Entre esas cuestiones, la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Pleno del Congreso para dar explicaciones por su declaración como testigo en el 'caso Gürtel'.

En un momento dado de la sesión, mientras hablaba el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, su compañero de filas, Gabriel Rufián, realizaba esta fotografía a la bancada del PP y publicaba este tuit, criticando las interrupciones de las diputadas 'populares'.

Habla Joan Tardà. Estas señoras de la barra brava del PP dejan un momento el Candy Crush y gritan 'Pujol y 3%'. Una de ellas es Villalobos. pic.twitter.com/ifIu1rR5fU — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 24 de agosto de 2017

Según publica ElNacional.cat, esto no ha gustado nada de nada a la exvicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, que se ha levantado a reprocharle que le sacara fotografías.

El medio catalán asegura que Villalobos le ha espetado a Rufián: "Compañero andaluz, no me hagas fotos". A lo que Rufián ha contestado: "Compañera andaluza, pues no mientas".

Según ElNacional.cat, Joan Tardá, al ver lo ocurrido, se ha levantado de su asiento para situarse junto a Rufián en señal de apoyo.