Óliver Torres conquista Twitter con su respuesta a Iker Casillas

El jugador del Oporto Óliver Torres ha conquistado Twitter con su respuesta a su compañero de equipo Iker Casillas.

Todo comenzó cuando el guardameta subió una foto a la red social de un entrenamiento del equipo. En ella aparece el propio Torres mirando con una sonrisa a Casillas.

"Creo que @ olitorres10 está de mi... qué manera de mirarme!! Puede que quiera una fotografía mía dedicada... ", escribió el portero.

Creo que @olitorres10 está 😍 de mi... qué manera de mirarme!! Puede que quiera una fotografía mía dedicada... 😁⚽️📷💥💥 pic.twitter.com/mQcnV80zJP — Iker Casillas (@IkerCasillas) 23 de agosto de 2017

Lo que quizá no se esperaba Casillas era la respuesta de Óliver Torres, que acumula 9.000 retuits y 13.000 ' me gusta' en 17 horas: "Mi madre siempre me ha dicho que tengo que respetar y admirar a la tercera edad..."

Mi madre siempre me ha dicho que tengo que respetar y admirar a la tercera edad... https://t.co/QwtYuQV3xc — Óliver Torres Muñoz (@olitorres10) 23 de agosto de 2017

