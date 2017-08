Sexy Zebras: "Decir 'polla' o 'follar' no destruye a la sociedad, fomentar que una mujer sea tratada como un objeto sí"

No hay nada que duela más que la verdad. Ante esto, algunos no se cansan de tildarlos de políticamente incorrectos. Los Sexy Zebras aseguran que son muy, pero que muy educados. Y es que, ¿acaso no nos enseñaron de niños a decir la verdad?

El grupo de Gabi, Samu y José suelta verdades como puños en su tercer álbum de estudio, La Polla, y se consolidan como una de las bandas más exitosas de nuestro país. Este verano han pasado y pasarán por numerosos festivales y conciertos con dos máximas: seguir tocando con el corazón y siendo un grupo de amigos. El mismo que concibió a este ruidoso bebé llamado Sexy Zebras hace doce años y que pretende seguir haciendo disfrutar al personal por otra docena más de años (como mínimo). Pero basta ya de habladuría, escuchar y leer a su vocalista Gabi es mucho mejor.

Quizás no sea el mejor ejemplo, pero no puedo evitar señalar que con los años tenéis cada vez más canciones explícitas para Spotify. En Volvamos a la Selva quedásteis libres de pecado, en Hola, Somos los Putos Sexy Zebras os etiquetaron dos y ahora con La Polla tenéis hasta siete canciones de once catalogadas de explícitas. ¿Se han vuelto más picantes con los años Sexy Zebras o es que ahora Spotify se ha parado a escucharos con detenimiento y os ha cogido manía?

Pues no lo tengo claro ni yo. Es probable que cada vez seamos más maleducados y digamos peor las cosas, aunque yo pienso que en realidad somos más educados porque decimos las cosas más claramente.

Habéis dicho más de una vez que las canciones pop no suelen contar nada. ¿Qué cuentan las canciones de La Polla?

Efectivamente, cuando escribes música de verdad vacías y exprimes tu corazón. Últimamente en varios géneros musicales notamos que no se ha exprimido nada. No hay sentimiento.

Nuestro disco habla al cien por cien de nosotros. En especial de los dos últimos años de nuestra vida, que han sido los más locos, los mejores y los que más han ido pasando hipoteca en algunos aspectos personales. Teníamos ganas de desahogarnos y de soltar todo en forma lírica o rítmica. El nuevo disco parece más una fotografía de nuestra vida que algo pensado y meditado.

Y con tanto sonido explícito, ¿cuál es la balada de amor por excelencia de La Polla?

Yo diría que nuestra balada es Quiero Follar Contigo. Es un tema que incluso nos daba algo de miedo sacar porque se salía de nuestra identidad sonora. Sin embargo, es una canción que dice verdades como puños. Habla de nosotros tres con nuestras parejas, nuestras cosas y la decisión de vida que hemos tomado que nos hace estar mucho tiempo fuera de casa. Es maravilloso, pero a veces te da pena perder algunas cosas.

¿Seguís produciendo vuestros álbumes?

Sí, es algo que seguimos haciendo. No sé si porque somos un poco raros o porque estamos muy contentos. Para La Polla contamos con la ayuda de Santi García de Ultramarinos, un tío que siempre nos ha parecido increíble por las cosas que había hecho. Tiene una identidad propia que pega con nuestro sonido y a nosotros nos apetecía mucho dejar de lado el lo-fi que predominaba en Hola, Somos los Putos Sexy Zebras para ir a algo más high-fi. Grabar con Santi fue maravilloso porque es una persona muy libre de prejuicios, abierta a toda clase de ideas y es de los mejores de España en lo suyo.

¿Se podría decir que con este disco los Sexy Zebras han alcanzado la pubertad? En vez de descubrir vuestro cuerpo... ¿estáis descubriendo vuestro sonido?

[Risas] El paralelismo es increíble. Porque sí es verdad que Sexy Zebras no deja de ser un ente que aúna el semen de Samu, José y el mío. Yo me pongo a escuchar los dos discos anteriores y me noto cantando como un niño y mi sensación es que en La Polla ya no lo soy. Hemos encontrado nuestra identidad cuando hemos pensado menos y hemos tocado más y en el último trabajo no hemos parado de tocar.

Somos más directos, más libres y tenemos menos complejos, y todo esto es lo que nos ha hecho mejores. Así que se nos han ensanchado los hombros, nos ha cambiado la voz y nos hemos hechos más adultos.

Y cuando llegue la madurez... ¿hay miedo a institucionalizarse como banda? ¿A existir por existir sin causar gran alboroto?

No me lo he planteado aún. Nosotros nos vemos todos los días y somos como hermanos. Si seguimos siendo amigos no nos vamos a institucionalizar porque lo que hagamos no lo haremos por dinero o fama, sino porque nos une una relación de muchos años. Tocamos para divertirnos y si en algún momento eso cambia habrá que replantearse todo, incluso nuestra existencia.

¿Cómo anda de libertad sexual España? ¿Crees que escandaliza más titular un álbum La Polla que hace unos años?

Nosotros hacemos muchas alusiones sexuales en forma de palabras, pero en realidad pocas canciones hablan de sexo. Quiero Follar Contigo o Sexo y Marihuana no van de sexo explícito ni mucho menos. En general nosotros decimos las cosas con naturalidad y sin querer ofender a nadie. Y seguro que a ojos de otro quedaría mejor que la canción se llamara Quiero Estar Contigo, pero te juro que no podría poner eso porque no es lo que siento y no es natural. Follar es la cosa más normal del mundo.

No te voy a dar una opinión en cuanto a la libertad sexual en España, pero sí respecto a cómo está la libertad en general. Veo que los miedos en este país sólo coartan a la gente y ese miedo lo está haciendo muy bien. Animo a la gente a abrir más la mente.

En el videoclip de Hijo de Puta vemos a Merkel, Trump, Rajoy, Maduro, Kim Jong-Un u Obama. ¿Qué tienen en común para salir en el mismo vídeo?

Es un vídeo que aúna personajes que nosotros consideramos que no han dejado a las personas ser libres. Nos da igual que sean comunistas, liberales, nacionalistas o globalistas. Son personas que han juzgado a otros por cosas que no se deberían juzgar, cada uno en su dimensión y ámbito. Y quien hace eso es un hijo de puta.

Está claro que vosotros no sois la típica banda que detesta grabar vídeos, ¿no?

A quien más le mola es a Samu. Es un actor-guionista en potencia [Risas]. Fíjate hasta que punto nos gusta grabar vídeos que nosotros mismos los montamos. Nos parece que la parte audiovisual tiende a tener el mismo peso que la canción en sí y la verdad es que es un auténtico contrasentido. Disfrutamos de la parte visual, pero sin olvidar que lo importante es el disco.

¿Vuestras letras tratan de provocar o de normalizar algo que comúnmente se procura evitar?

Hemos ido evolucionando. En el primer disco éramos muy metafóricos y nos encantaba jugar con dobles sentidos, en plan más intelectual [Risas]. En el segundo trabajo nos dimos cuenta de que sí éramos más directos teníamos más pegada. Nos hemos quitado el miedo y la coraza para hablar como somos. No creo que seamos políticamente incorrectos, porque es un disco mucho más profundo que un mero título.

Nosotros no tratamos de provocar, pero si alguien se escandaliza por el título sin profundizar en el contenido entonces el problema no es nuestro sino suyo. Nos gusta que la gente nos entienda.

Y yendo por esta línea, ¿por qué creéis que vuestras letras pueden llegar a escandalizar y las de reguetón, hablando de lo que hablan, hacen que se llenen conciertos con niñas de entre 10 y 14 años acompañadas de sus padres?

Pues es la hipocresía y la doble moral de parte de nuestra sociedad. Nosotros tocamos guitarras y ya somos malas influencias que decimos barbaridades, pero como ellos son la moda tocan canciones de amor. Que en realidad es machismo rancio. Lo lamentable es que aún haya gente que ignore la obviedad de que las letras de ese tipo de artistas son las que realmente dañan a la sociedad. Decir "polla" o "follar" no destruye a la sociedad, pero fomentar a través de las letras de tus canciones que un hombre le dé una hostia a una mujer o que esa mujer sea tratada como un objeto sí jode a la sociedad. Es ridículo que siga existiendo esto en el siglo XXI. El amor se construye desde la libertad.

Tenéis un mes de agosto cargado de conciertos. ¿Cómo se lleva la tarea compositiva cuando estáis tan ocupados? ¿Preferís escribir en ruta o tranquilamente en el estudio?

Es raro. Nos apetece más siempre componer tranquilos en parado, pero no hemos tenido casi tiempo en los últimos años. Solemos hacer pruebas tontas y aleatorias que grabamos con los móviles y luego desarrollamos cuando tenemos algo más de tiempo.

Con el tiempo también nos hemos vuelto más autocríticos. Para La Polla escribimos más de cuarenta temas, que se dice pronto, y tiramos a la basura la mayoría porque o no sonaban como nosotros queríamos o no expresaban lo que queríamos transmitir.

Como banda lleváis 12 años. ¿Dónde os veis dentro de otros 12 años?

Espero que tocando. Yo nos veo tocando con cuarenta palos. No sé dónde, no sé cómo, pero sé por qué. Nos noto cada día más felices y aunque sea con hijos estaremos ahí partiéndonos el pecho.

Artículo completo de Álvaro Cordero publicado en El Quinto Beatle.