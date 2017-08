Ivanka Trump presume de las cartas de sus fans... Pero le sale mal la jugada

Ivanka Trump, hija del presidente de EEUU, ha querido demostrar en las redes sociales cuánto la quiere la gente. Así, ha colgado una foto suya con las cartas que le mandan sus "fans", aunque no ha dejado muy claro qué es lo que le agradecen exactamente ni qué es lo que le dicen en los dibujos...

Overjoyed by these beautiful letters. Reading them is one of the highlights of my week. 😍 pic.twitter.com/AF5tSMHnB6 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 25 de agosto de 2017

"Rebosante de alegría con estas cartas tan bonitas. Leerlas es uno de los aspectos destacados de mi semana 😍", ha escrito Trump.

Huelga decir que claro, la gente no ha respondido con la misma felicidad que ha expresado ella... Y aquí está la prueba.

Wow, your dad's drawings look great. — Steve Schreiber (@sschreiber13) 25 de agosto de 2017

"Hala, los dibujos de tu padre están bien".

I wish your dad would spend more time studying policy and less time writing you all these letters. — Guy Endore-Kaiser (@GuyEndoreKaiser) 25 de agosto de 2017

"Me gustaría que tu padre pasara más tiempo estudiando política y menos escribiéndote todas esas cartas".

This has got to be a joke. — Baruch (@canonmanmx) 25 de agosto de 2017

"Esto tiene que ser una broma".

Wow! How does @realDonaldTrump find the time to write so many letters!? — Stephen Harper (@SharperPM) 25 de agosto de 2017

"¡Hala! ¿Cómo hace @realDonaldTrump para encontrar tiempo para escribir tantas cartas?".

Otros, además, se han fijado en uno de los dibujos en particular:

Y otros han expresado sus dudas sobre las motivaciones de la gente que le ha mandado las cartas...

Why would anybody, especially children, send thank you letters to Ivanka Trump? https://t.co/cqBCpdKKmY — Kat Capps ❄️ (@KatCapps) 25 de agosto de 2017

"¿Por qué iba alguien, especialmente un niño, a mandar cartas a Ivanka Trump?".

What are they thanking you for? — Helen Kennedy (@HelenKennedy) 25 de agosto de 2017

"¿Qué es lo que te agradecen?".