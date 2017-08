"Hoy, en 2017, vemos a los príncipes Guillermo y Enrique como personas normales, personas con las que es fácil conectar. Hablan como la gente normal y actúan como las personas normales. A la gente no le cuesta conectar con ellos", declaraba recientemente el ex primer ministro Tony Blair.

"Es muy importante que echemos la vista atrás veinte años y nos demos cuenta de que la princesa Diana fue la primera integrante de la familia real británica que transmitía a la gente la sensación de comportarse como un ser humano corriente".

"Que se sienta orgullosa de nosotros"

El príncipe Enrique rememora las declaraciones que hizo en otra entrevista, cuando sorprendió diciendo que quería dejar de formar parte de la familia real.

Sobre las secuelas emocionales tras la muerte de su madre, dijo: "Años después de lo sucedido, pasé un largo periodo de mi vida con la cabeza bajo tierra, pensando 'No quiero ser el príncipe Enrique, no quiero esta responsabilidad, no quiero este papel, mira lo que le ocurrió a mi madre, ¿por qué me ha pasado esto a mí?'. Pero ahora simplemente trato de llenar las lagunas que me dejó mi madre al irse. Eso es lo que nos queda, tratar de marcar la diferencia, marcar la diferencia para que se sienta orgullosa de nosotros".

El funeral

El príncipe Guillermo comenta el desfile del funeral, resguardándose de todo tras un flequillo largo y la cabeza hacia abajo: "Fue uno de los momentos más duros de mi vida. Casi pude sentirla caminando junto a nosotros para ayudarnos a sobrellevarlo".