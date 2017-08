La historia 'a lo Manuel Bartual' de Iker Casillas en Twitter

El dibujante de cómics Manuel Bartual ha tenido en vilo en los últimos días a miles de personas al narrar en Twitter y en tiempo real la historia de sus supuestas vacaciones.

Acertijos, suspense, terror... en unos hechos que, finalmente, resultaron ser pura ficción. Entre quienes estuvieron 'enganchados' a sus peripecias hay varios famosos, como el portero del Oporto Iker Casillas.

El guardameta ha querido hacer un homenaje a Bartual este domingo por la noche. Y lo ha llevado a cabo en Twitter narrando una extraña historia en la que iba a comerse una hamburguesa.

"No he cenado nada después del partido en Braga. Tengo hambre! Una sienta bien en este instante! No me sigue nadie! Calma!", comienza diciendo antes de continuar:

No he cenado nada después del partido en Braga. Tengo hambre! Una 🍔 sienta bien en este instante! No me sigue nadie! Calma! pic.twitter.com/SqOYD5mTAo — Iker Casillas (@IkerCasillas) 27 de agosto de 2017

El olor de la 🍔 llena el coche. Parado en una rua (como dicen aquí en 🇵🇹) voy a degustar este rico manjar... siguen dejándome tranquilo... pic.twitter.com/K7uqErxUVA — Iker Casillas (@IkerCasillas) 28 de agosto de 2017

Me ha sentado bien! Tenía el estómago vacío. Un partido como el de hoy te da desgaste emocional! En serio, mucha tensión. Llegando a casa... — Iker Casillas (@IkerCasillas) 28 de agosto de 2017

Hablaba por 📱, perdón! Estoy 😴, supongo que será la edad... escucho ruido fuera. Es el viento. Me duermo. Buenas noches.FIN #homenajemanuel — Iker Casillas (@IkerCasillas) 28 de agosto de 2017

