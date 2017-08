Taylor Swift se pone rebelde en el vídeo de 'Look What You Made Me Do'

"Aquí yace la reputación de Taylor Swift". Así, en una tumba con su nombre, comienza el último videoclip de la cantante estadounidense, presentado la noche del domingo 27 de agosto durante la gala de los MTV Video Music Awards. El clip deja ver la nueva imagen de la estrella del pop, una Swift mucho más oscura y con ganas de criticar que la "niña buena" del country que se presentó hace nueve años con Love Story.

La pegadiza canción Look What You Made Me Do se lanzó el viernes 25 de agosto y, desde entonces, ocupa los primeros puestos en las listas de streaming. El vídeo también ha conseguido, en sus primeras siete horas, más de 11.000.000 visualizaciones. Este single pertenece a su próximo disco Reputation que verá la luz el 10 de noviembre. Tanto por su título, como por las imágenes de este videoclip, la reputación y el cambio vital de la cantante serán su tema central.

Tras esa escena inicial en el cementerio, la cantante parece resucitar convirtiéndose en un zombie. El muerto viviente de la "antigua Taylor" está presente también cuando recibe una llamada de teléfono (al más puro estilo Lady Gaga) a la que responde diciendo "la vieja Taylor no se puede poner al teléfono porque ha muerto". Tras esto, y una escena de femme fatale rodeada de serpientes, aparece teniendo un accidente frente a un escaparate, rodeada de paparazzi ansiosos por contar su drama.

El vídeo, en líneas generales, sigue la letra de la canción donde continúa la autocrítica, con apariciones de las antiguas Taylor en los videoclips You Belong With Me o We Are Never Ever Getting Back Together, e incluso recibiendo un galardón de los MTV MVA. También aprovecha para criticar a otras divas pop mediante la frase "another day, another drama" (otro día, otro drama) de Britney Spears.

En la letra de este primer tema, los fans de Swift también intuyen una crítica a Kanye West, con quien la cantante ha tenido diversos conflictos a partir de la frase "yo hice famosa a esa perra" que incluyó West en una canción tras irrumpir en el discurso de la cantante en los MTV VMA de 2009. "No me gustan tus pequeños juegos/No me gusta tu escenario inclinado" podría ser la frase que la cantante utiliza para atacar al rapero, quien utilizó un escenario inclinado en su anterior gira.