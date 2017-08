Una reportera ayuda a rescatar a un hombre atrapado en una riada sin dejar el directo que estaba haciendo

El Huracán Harvey está provocando gravísimas inundaciones en muchas zonas de Texas (Estados Unidos). El servicio meteorológico de ese país, de hecho, ha tenido que incluir un color nuevo en sus mapas para dar una idea del volumen de lluvias provocadas por la tormenta.

Las precipitaciones han causado grandes crecidas en los ríos y han dejado atrapadas a decenas de personas. Es el caso de un camionero, cuya vida estuvo en riesgo al quedar varado con su camión en el lecho de un río. Si salvó la vida fue gracias a la intervención de Brandi Smith, la reportera de una televisión local que se encontraba cubriendo los efectos de la tormenta sobre la zona.

Incredible, watch as @BrandiKHOU flags down a rescue boat on-air, saving this truck driver's life https://t.co/EVvNbdt13k pic.twitter.com/3mYi9McniB

Mientras hacía una conexión en directo, Smith vio que había una persona dentro del camión atrapado en el agua. Su rápida reacción ha llamado la atención de todo el mundo, puesto que se puso a buscar ayuda sin una sola duda. Se acercó a la carretera y detuvo, como se ve en el vídeo, un coche de policía que remolcaba una barca.

La reportera cuenta a los agentes la situación del camionero y les convence para que utilicen la embarcación para rescatar al hombre.

@BrandiKHOU & I are fine i don't even know how long we were live I used a 96min card + half of my 2nd card. #Harvey #Team #khou11 pic.twitter.com/nnrDSXwS8M