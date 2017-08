La séptima y penúltima temporada de Juego de Tronos ha terminado. Quedan sólo seis capítulos —muy largos— para resolver infinidad de dudas y tramas sobre sus personajes que han quedado pendientes.

SPOILERS: si no quieres saber el final de la séptima temporada de Juego de Tronos, no sigas leyendo.

Aparte de las cuestiones no resueltas que planteó el cuarto episodio —¿qué van a comer si Daenerys se ha cargado la cosecha del Dominio, el granero de Poniente?—, ha quedado todo esto abierto y por aclarar:

1. Jon es el auténtico heredero al Trono de Hierro. ¿Cómo reaccionará Daenerys?

Jon Nieve es en realidad Aegon Targaryen, hijo de Lyanna Stark (tía de Sansa, Arya y Bran) y Rhaegar Targaryen, que era el hermano mayor de Daenerys y Viserys y el legítimo heredero al Trono. Por tanto, sus descendientes están por delante de Daenerys en la línea de sucesión.

Jon es el sobrino de la Madre de Dragones y ahora también su amante, algo nada raro para los Targaryen, muy dados al incesto. Pero presumiblemente está más cuerdo que ella, ya que no proviene a su vez de una relación incestuosa: mientras los padres de Daenerys eran Aerys el Rey Loco y su hermana-esposa Rhaella, los progenitores de Jon no compartían sangre.

La solución ideal, cuando a Daenerys se le pase el disgusto de que la lucha de su vida no tiene sentido, ya que carece de legitimidad para reclamar el trono, es que se casen y traten de engendrar un hijo de sangre Targaryen capaz de domar dragones. La séptima temporada ya ha abierto la puerta a que suceda.

Eso, suponiendo que algún dragón sobreviva a la serie y que sean capaces de cambiar de sexo para procrear, porque si no quedan dos machos y se vuelven a extinguir.

Sin embargo, Jon aún tiene que probar su conexión con los dragones, que no está presente en todos los Targaryen. Ya sólo queda uno aparte de Drogon y serviría mejor en batalla con un jinete.

2. El jinete de Rhaegal

Aunque todo apunta a que Jon montará a Rhaegal, el hermano de Drogon que sigue vivo —además de porque es un Targaryen y el nuevo favorito de Daenerys, por el hecho de que es el dragón nombrado en homenaje a su padre, Rhaegar—, hay pistas que podrían apuntar a otros posibles jinetes.

Tryion tiene sueños de dragón y en los libros en los que se basa la serie hay varias pistas que apuntan que también podría ser un Targaryen. Por otra parte, el Cuervo de Tres Ojos, que todo lo ve, le prometió a Bran que volaría; aunque quizá sólo hablaba de meterse en la piel de los cuervos.

3. ¿Qué es exactamente Viserion?

Además de romperle el corazón a todos los fans, la muerte y el renacer malvado de Viserion ya han dado sus frutos a los malos: es el gran artífice del derrumbamiento del Muro, y gracias a él ya nada se interpone entre los Caminantes Blancos y los vivos.

Pero los buenos triunfarán. En el fondo, los fans lo saben. Para ello, deberán derrotar al Rey de la Noche, que ahora monta al ser más poderoso de Poniente, un dragón zombi. ¿O un dragón Caminante Blanco?

La diferencia es poca pero crucial, ya que es mucho más fácil matar a un zombi —con fuego o vidriagón, matando al Caminante que los convirtió o destrozando totalmente su cuerpo— que a los que los reaniman —a los que sólo les afecta el vidriagón y el acero valyrio—.

Podría ser ambas cosas: técnicamente, Viserion murió antes de ser reanimado, como un zombi, pero el Rey de la Noche tuvo que tocarlo para convertirlo, como al bebé que transforma en un Caminante.

Aunque, después de todo, quizá el fuego no sirva contra un dragón, por mucho que sea un no-muerto.

4. ¿Eso es todo, Bran?

El tullido Stark ha arrastrado a los espectadores durante cinco temporadas Más Allá del Muro. Por el camino, han muerto Osha, Rickon, Hodor, Jojen, Leaf, Verano y Peludo. ¿Lo del origen de Jon es lo único que va a aportar Bran a la historia? Sería una gran decepción.

Dio el aviso de que los Caminantes avanzaban hacia Guardaoriente pero no fue capaz de ver el estúpido plan de Jon y su trágico resultado, la muerte de Viserion. Tampoco que Jon es un auténtico Targaryen.

Dice que puede ver el pasado y el presente, pero específicamente no menciona el futuro. ¿Para que no le acosen a preguntas o porque realmente no puede?

5. La lealtad de Tyrion

¿Cuál fue el final de la charla de Tyrion con Cersei, que la serie, tramposamente, dejó fuera de montaje?

Ésa es la gran duda que se plantean los fans tras el 7x07. La lealtad de Tyrion preocupa a Daenerys desde hace varios capítulos. También a la audiencia, acostumbrada a que sus geniales estrategias siempre tengan éxito y al verlo ahora enredado en una racha perdedora.

¿Es simple torpeza o se está replanteando su apoyo a la Madre de Dragones? Su charla con Cersei parece indicar que no desea el fin de los Lannister, un desenlace seguro si Daenerys sube al trono. Varios fans sospechan que ha hecho un pacto con su hermana, quizá para mantenerla con vida.

Otra opción es que lo haya hecho para quedar bien con Jon y Daenerys, que alberga serias dudas sobre él... pero en tal caso tiene que haberle prometido algo a Cersei, que jamás le haría un favor así.

Incluso puede que haya mentido a todos para ganar tiempo, prometiendo a Cersei que su hijo por nacer heredará el trono y haciendo que ésta mienta al prometer sus tropas a la causa contra los muertos.

6. Aunque parecía que sí, Tyrion no es fan del Jonerys

La otra gran duda de los fans también concierne al enano: ¿qué significa la extraña mirada que lanza a la puerta cerrada tras la cual se lo montan Daenerys y Jon?

Aunque Tyrion ha picado a los dos héroes amablemente con el tema de su creciente atracción en otros capítulos de la séptima temporada, ahora parece que no le gusta nada la idea de que se junten.

Su extraña mirada se puede explicar de muchas maneras: se siente culpable por su pacto secreto con Cersei; le preocupa que la relación entre ambos pueda enturbiar su juicio en la guerra y la política; le inquiete ser sustituido por Jon como mano derecha de la reina; desconfía de la Madre de Dragones porque no le contó que Jon había hincado la rodilla y porque puede pensar que llevan acostándose más tiempo; incluso existe la teoría de que está enamorado de Daenerys y los celos le corroen.

7. ¿Dónde está Fantasma? ¿Dónde está Bronn? ¿Dónde está Yara? ¿Dónde está Edmure?

Los cuatro desaparecidos de la temporada se han quedado descolgados al final.

El huargo de Jon no ha aparecido desde el principio de la sexta temporada, aunque en los libros sería impensable. Tampoco parece estar en Invernalia. ¿Lo habrá dejado en Castillo Negro?

Un minuto de silencio porque se nos fue una temporada y no lo vimos a él ni una sola vez. #GameOfThrones pic.twitter.com/XjPZa33ss4 — aegon (@juegofthrones) 28 de agosto de 2017

Bronn es el único de la lista que sale en el último capítulo de la séptima temporada. Pero se va por una salida trasera durante el encuentro entre reyes para tomarse unas copas con Podrick. Desde ese momento, ninguno vuelve a salir. ¿Se habrá largado Bronn con el escudero, harto de que los Lannister no le paguen? Desde luego, Brienne no habría dejado atrás a Podrick.

Yara está prisionera de su tío Euron, pero no parece que permanezca en la capital como Ellaria. ¿Ha sido trasladada a Pyke? Presumiblemente, la historia de Theon tratará sobre ello.

Edmure no ha vuelto a la serie desde que, acojonado por las amenazas de Jaime, rindió su castillo y traicionó a su tío. Se menciona que volvió a caer en las garras de los Frey, pero éstos han perdido la vida. Arya no lo liberó al matarlos. Quizá fuera porque no sabía quién era y, al final de la serie, se encuentre su cadáver macilento en una mazmorra. ¿De quién sería Aguasdulces entonces?

8. ¿Quién heredará las tierras, títulos y castillos de los Baratheon, Martell y Tyrell (y Frey)?

Han desaparecido del mapa completamente varias familias de gran importancia y poder, pero sus bastiones y riquezas están casi intactos. ¿Quién se los quedará?

Eso, presumiendo que los de los Lannister sean para Tyrion cuando el bando contra Cersei gane, que quizá no sea así. Si gana Cersei, Roca Casterly será de la Corona, así como las Tierras de la Tormenta.

9. Robin Arryn se ha quedado totalmente solo

El chaval más loco de Poniente, con permiso de Joffrey, ha dejado de estar bajo supervisión de los adultos. Su madre ha muerto, su tío Petyr Baelish ha muerto y Lord Royce ha viajado al Norte. ¿Qué será del pequeño y pirado Señor del Valle, el único reino intacto tras la guerra?

10. La Guardia de la Noche

Presumiblemente, se unirán al Norte cuando se den cuenta de que los Caminantes Blancos han pasado el Muro. Pero ¿cómo acabará esta orden casi compuesta en su totalidad por criminales pero que fueron leales a Jon, el heredero al trono?

¿Será desmantelada si la amenaza de los Caminantes es eliminada y se acepta la inclusión de los salvajes en los Siete Reinos? ¿O volverá a su antiguo esplendor, con un rey o reina amigo en el trono?

11. Arya debe volver a ver a Melisandre

El Perro le ha prometido a su hermano un duelo en el que uno de los dos morirá. Pero el Perro apenas empieza a tener visiones. La que las tiene es Melisandre, uno de los personajes más poderosos de la serie. La hechicera roja ha predicho ya que volverá a Poniente y en su día le dijo a Arya que volverían a verse las caras. Aunque a veces se equivoca, no suele ocurrir.

12. ¿Para qué sirve ahora Varys?

La Araña maquinó, planeó, traicionó y rescató durante seis temporadas, pero en la séptima se ha limitado a beber, defenderse y no mover un dedo mientras su gran contribución al bando de Daenerys, la alianza con Dorne y los Tyrell, se deshacía.

Sin su red de espías e incapaz como es de pelear, ¿para qué puede servir Varys en el futuro a sus aliados enzarzados en una guerra contra criaturas mágicas, a las que él odia y teme?

13. Jaime ha dejado a Cersei pero ¿a dónde va? ¿Y qué quiso decir con "no te creo"?

Sus fans estaban ansiosos y por fin el Matarreyes les ha dado gusto: ha abandonado a Cersei después de que ésta le amenazara por intentar cumplir sus promesas. Parece haberla visto con otros ojos, haberse dado cuenta de que Olenna tenía razón.

La escena es bastante extraña: Cersei da la orden a La Montaña de que lo mate, se oye cómo desenvaina la espada, Jaime se acojona... y todo queda en nada. ¿Quizá el zombi Gregor Clegane es capaz de percibir a quiénes quiere realmente muertos y a quiénes no?

Jaime se despide con una frase llena de desprecio: "No te creo". ¿A qué se referirá? ¿A que no se cree que Cersei vaya a matarle, no se cree que sus planes sean ciertos, no se cree que esté embarazada o simplemente a que ya no confía en ella?

14. El nuevo Lannister

Cersei está embarazada. Lo saben Qyburn, Jaime y Tyrion. ¿Por qué? Pues porque ella ha querido que se enteraran. Como Qyburn tiene conocimientos médicos, no podría engañarlo, pero conociendo su lealtad a la reina leona, ¿y si Cersei le hubiera pedido que fingiera que está esperando un hijo?

El plan podría conseguir enmarañar a Jaime aún más en su red, dar pena a Tyrion y su bando y justificar sus acciones. La obvia manera en que apunta a su estado ante el enano no encaja con un personaje tan retorcido como Cersei. ¡Puede que incluso lo esté esperando pero sea de Euron!

15. Euron el cobarde o Euron el osado

Euron Greyjoy protagonizó el momento más tronchante del último capítulo cuando le hizo una peineta a todos y se largó a sus islas, amedrentado ante los Caminantes Blancos. Aunque casa con su carácter, Cersei revela luego que en realidad ha ido a reclutar y transportar a la Compañía Dorada para ella.

¿Será verdad? Su reacción flemática cuando la abandona en Pozo Dragón durante el armisticio. Pero Euron no hace nada gratis. ¿Qué le habrá dado a cambio?

BONUS: ¿Brienne/Tormund o Brienne/Jaime?

Suponiendo que Tormund siga vivo (¡esperemos que sí!), la Dama de Tarth deberá decantarse por los afectos de dos hombres.

Uno es bueno, está claramente enamorado de ella, es fuerte y heroico y no sabe maquinar ni tramar. El otro es despreciado por romper sus votos, comete incesto con su hermana y no es un buen hombre, aunque lo intenta.

Ella prefiere al segundo pero eso es ahora, por no hablar de que Jaime parece dirigirse a una muerte redentora casi segura y se encamina al encuentro de gente que le odia por muy diversos motivos, desde asesinar al rey al que juró proteger hasta arrojar a un niño por la ventana.

¿Quién sabe qué ocurrirá en la octava temporada?