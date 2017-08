Donald Trump confunde a dos periodistas finlandesas pensando que eran la misma persona

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha protagonizado este lunes la anécdota de la rueda de prensa con el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, al confundir a dos periodistas que viajaban en la comitiva escandinava.

Las ruedas de prensa que suceden a los encuentros de Trump con mandatarios extranjeros suelen tener un guión muy marcado: dos preguntas para medios estadounidenses y otras dos para medios del país en cuestión.

Trump, sin embargo, no ha tenido este lunes suficiente con los cuatro turnos establecidos y se ha salido de ese guión.

"Yo sé que debe haber un par más de preguntas. ¿Quieres una más?", le preguntó sin tiempo para responder a Niinisto. "Vamos. Elige", dijo.

El presidente finlandés, sorprendido con Trump, le dio la palabra a una de las periodistas.

A lo que Trump volvió a intervenir: "¿Otra vez? ¿Vas a dársela a ella, la misma?".

"No, no es la misma mujer. Están sentadas una al lado de la otra", ha respondido Niinisto.

Pres. Trump mixes up two Finnish journalists during press conference. "We have a lot of blonde women in Finland," he's told. pic.twitter.com/lMHWLse7zU