Lolita tiene un plan se despidió la primera temporada el pasado lunes 28 de agosto en su cuarto programa en TVE. El espacio de entrevistas conducido por Lolita Flores contó con la presencia de los exfutbolistas Iván Helguera, Julio y Patxi Salinas y también con el expívot de baloncesto Juanma López Iturriaga.

Durante el programa, la presentadora trató de ahondar en dos temas polémicos dentro de la industria futbolística: los problemas de dinero al retirarse y el tabú de la homosexualidad.

"Yo no conozco ni un caso de futbolistas gais en España", declaró Helguera ante la pregunta de la presentadora de si la homosexualidad en el fútbol seguía siendo tabú. "Es un deporte muy machista", coincidieron los invitados.

"Por pura estadística tiene que haber. Como comprenderás es muy raro que haya un colectivo de 5.000 futbolistas y no haya gais", afirmó Iturriaga ante el dato de que ningún futbolista español ha salido del armario, a diferencia de lo que ocurre en otros países como Estados Unidos donde sí que han reconocido su homosexualidad algunos futbolistas.

Además, el expívot bilbaíno justificó el miedo de estos jugadores a que "si un tío dice que es homosexual y que le den por culo al mundo, mañana va a jugar fuera de casa y hay 30.000 tíos que quizá le están gritando". Algo que el deportista ha comparado a declarar una ideología política o el voto a un partido determinado y el escándalo que esto supone, al menos en España.

La incertidumbre de la retirada

"Cuando dejas el fútbol dices: ¿qué hago yo ahora? Tu nómina pasa a cero de repente", contaba Julio Salinas. "Te plantas con 30-32 años, sin trabajo, y no todos los futbolistas están en el Barça o el Madrid", comentaba su hermano.

Así, comenzó un debate en el que los deportistas calificaron a Helguera como un "privilegiado" por reconvertirse en empresario y haber jugado en uno de los clubes más importantes del mundo como es el Real Madrid. "Yo tengo una empresa que me da dinero, pero no me siento completo", se defendía el exdeportista del Madrid, que aseguraba querer ser entrenador.