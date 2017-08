La tormenta tropical Harvey, cuyo ojo se sitúa frente a la costa central de Texas, sigue arrojando fuertes lluvias y se espera que las inundaciones "empeoren" en el sureste del estado y el suroeste de Luisiana, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

La ciudad de Houston ha sufrido enormes inundaciones en los últimos dos días y, a raíz de eso, una foto se ha hecho viral en Twitter tras compartirse en poco más de un día 65.000 veces y acumular cerca de 1000.000 'me gusta'.

En la imagen se ve un tiburón nadando por una carretera inundada. Quien subió la instantánea a la red social fue Jason Michael, un periodista escocés que trabaja en Berlín. "Lo creas o no, esto es un tiburón en la autopista en Houston, Texas", escribió.

Believe it or not, this is a shark on the freeway in Houston, Texas. #HurricaneHarvy pic.twitter.com/ANkEiEQ3Y6