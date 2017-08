Los palestinos piden ayuda a Guterres para que Israel cumpla sus resoluciones

El liderazgo palestino pidió hoy al secretario general de la ONU, António Guterres, que interceda para que Israel cumpla con las resoluciones internacionales y reclamó protección internacional para el pueblo palestino.

Cada vez que Israel incumple las resoluciones de la ONU, ésta "se debilita", se lamentó hoy ante Guterres el primer ministro palestino, Rami Hamdala, en la rueda de prensa que ofrecieron ambos después de reunirse en el palacio presidencial de la Muqata de la ciudad cisjordana de Ramala.

Hamdala aseguró que estas resoluciones "deben" cumplirse y pidió que la comunidad internacional apoye la aspiración de crear un Estado palestino independiente con capital en Jerusalén Este "desde la resistencia pacífica y las acciones internacionales".

El máximo representante de las Naciones Unidas reiteró la condena a los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado y los calificó de ser "un obstáculo" y "contrarios a la solución de los dos Estados", hasta ahora la única vía apoyada por la comunidad internacional para resolver el conflicto entre israelíes y palestinos.

PRECEDENTE

La condena de las colonias judías cobró fuerza el pasado 23 de diciembre, con la aprobación en el Consejo de Seguridad -con la abstención de EEUU, lo que facilitó que saliera adelante al no vetarla- de la resolución 2334, que reprueba y pide el fin de la actividad colonizadora israelí en Cisjordania y Jerusalén Este.

"La ONU expresa su total compromiso con la solución de los dos estados, el fin de la ocupación y del sufrimiento del pueblo palestino", aseguró Guterres, que reiteró el respaldo "económico y social" a los territorios ocupados.

Guterres no pudo reunirse hoy en Ramala con el presidente palestino, Mahmud Abbas, que se encuentra de viaje en Turquía.

Su agenda oficial incluía también hoy la visita a un centro de la agencia de Naciones Unidas para la Mujer y reuniones con personalidades palestinas, incluidos el asesor presidencial, Nabil Shaath y el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat.

Statement by Dr. Saeb Erekat on his meeting with the UN Secretary General Antonio Guterres : https://t.co/qM4HtefK6l pic.twitter.com/zt4fb9vVop