Un tuitero responde con tres rotundas frases a los que critican la boda de Alberto Garzón

Este sábado, el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha celebrado su boda en Cenicero (La Rioja). Al mismo tiempo, varias personas criticaban el "lujo" de la boda y la poca discreción de la misma.

El mismo Garzón contestó a las críticas en un mensaje en su Facebook este lunes, señalando que "hay una derecha cavernícola que solo piensa en disparar al rojo". "Lo que les molesta es que la gente de izquierda pueda ser feliz y hacer vida normal. Esto con Franco no pasaba", afirma. Su mensaje es el siguiente:

Pero, a pesar de la contundente respuesta de Garzón, hay un usuario de Twitter que ha respondido mucho más brevemente a aquellos que critican el enlace. La publicación tiene más de 10.000 retuits y 12.000 'me gusta' en pocos días. "La boda de Alberto Garzón la paga él. La boda del rey la pagaste tú. PEro critica a Garzón, no vaya a parecer que no eres gilipollas", ha señalado el usuario @LekaconK.

La boda de Alberto Garzón la paga él.



La boda del rey la pagaste tú.



Pero critica a Garzón, no vaya a parecer que no eres gilipollas. — House Enfurecido ☭ (@LekaconK) 26 de agosto de 2017

