Tener a más de 17 millones de personas contemplando tus movimientos debe imponer un poco... pero eso no es nada para Britney Spears. La princesa del pop gestiona con humor a todos ellos, los seguidores de su divertida y a veces algo loca e infantil cuenta de Instagram. La cantante no tiene reparos a la hora de mostrarse entrenando, poniendo caras bobas en el backstage, enseñando sus vacaciones o celebraciones familiares o desfilando cual adolescente con distintos modelitos por el pasillo de su casa. Su cuenta de Instagram es todo un soplo de aire fresco en un mundo de poses, retoques y morritos.

En todas esas fotos y vídeos, así esté haciendo trekking o a punto de sumergirse en la piscina, Spears suele aparecer arreglada y con, al menos, algo de maquillaje. Hasta este lunes, cuando se unió al movimiento instagramero #NoMakeUpMonday, "lunes sin maquillaje", y decidió posar con la cara lavada... bueno, o casi.

On days where I don't get primped and made up for my show, this is the real unglammed me... so nice to meet all of you!! 😂 I call this my morning coffee at home look ☕️ #NoMakeupMonday if you don't count the leftover mascara under my right eye... 😂😜 Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears) el 28 de Ago de 2017 a la(s) 2:00 PDT

"En los días que no me maquillan y acicalan para salir al escenario este es mi verdadero y poco glamuroso yo... ¡Encantada de conoceros! 😂 A esto le llamo mi look mañanero de tomar café en casa ☕️ Lunes sin maquillaje, si no tenéis en cuenta los restos de rímel bajo mi ojo derecho... 😂😜", escribe la cantante a sus fans en la publicación, que ha logrado 360.000 me gusta y más de 12.000 comentarios en apenas 24 horas.

Vamos, que el look era tan tan natural y de buena mañana que la pobre ni siquiera se había lavado la cara... ¡Brava, Britney!

Famosas sin maquillaje Famosas sin maquillaje



1 of 48 Comparte esta galería:





Échale un vistazo al Facebook de Tendencias. ¡SÍGUENOS!

Ve a nuestra portada Facebook Twitter Instagram Pinterest