El PP recupera Marbella

La popular Ángeles Muñoz ha sido investida este martes nueva alcaldesa del municipio malagueño de Marbella al prosperar la moción de censura que el PP y el partido independiente Opción Sampedreña (OSP) registraron contra el hasta ahora regidor, el socialista José Bernal, que gobernaba junto con OSP e IU y el apoyo de investidura de Costa del Sol Sí Puede (CSSP), vinculado a Podemos.

La moción ha salido adelante con los votos favorables de los concejales del PP y OSP; mientras que los representantes de PSOE, IU y CSSP han votado en contra.

La nueva alcaldesa ha destacado la "estabilidad que garantizará para el gobierno local el partido que ganó las elecciones municipales de 2015" y ha prometido que su formación trabajará "de manera conjunta" con OSP para mejorar el municipio.

Ha afirmado, de igual modo, que la moción se ha presentado tras dos años de "ingobernabilidad y falta de gestión en áreas claves como limpieza, urbanismo o servicios esenciales". "Hoy se puede recuperar lo que los ciudadanos votaron claramente hace dos años y por eso se presenta la moción de censura", ha defendido. En su intervención, Muñoz ha tendido la mano a todos los grupos políticos: "Lo que nos une es Marbella, San Pedro y la voluntad de los ciudadanos de Marbella y San Pedro".

Tras ser investida como alcaldesa, Muñoz ha incidido en que "lo que nos va a unir es un proyecto de ciudad bien hecho y lo que pido a todos los concejales es que aparten el sectarismo porque Marbella no se lo merece". "Estoy convencida de que, si le va bien al Gobierno, como le dije a Bernal hace dos años, le irá bien a Marbella y San Pedro", ha dicho, afirmando que "es el momento de que Marbella y San Pedro vean otro gobierno que quiere trabajar por el bien de la ciudad".

Por su parte, el hasta ahora alcalde, José Bernal, ha indicado que "hoy no se le da la espalda a un regidor sino a lo que construimos entre todos para darle la espalda al pasado".

"Donde algunos predijeron el apocalipsis, nosotros hemos demostrado que Marbella puede funcionar y hacerlo mucho mejor. Ha sido gracias a un gobierno cohesionado", ha agregado Bernal, que ha asegurado que ha sido un "honor" haber sido munícipe.

Ha defendido que, en sus dos años de gestión, "ni ha habido caos ni hemos continuado con políticas de hace 25 años", añadiendo al respecto que "siempre ha primado el interés general sobre el partidista y no todos los anteriores -gobiernos- pueden decir lo mismo".

En su discurso ha puesto en valor la gestión realizada en todo el tiempo de mandato, resaltando la transformación y desarrollo de la ciudad. También ha deseado a los que vienen "mucha suerte porque vuestra suerte es la suerte de esta maravillosa ciudad a la que tanto quiero".

"VOLVER AL NEOGILISMO"

El portavoz del grupo municipal de IU, Miguel Díaz, por su parte, ha señalado que la moción de censura "supone apretar la máquina del tiempo y volver al neogilismo del PP" ya que, ha agregado, "devuelven el Ayuntamiento a la opacidad, la falta de pluralidad, la participación manipulada y los intereses particulares".

El edil ha calificado la moción de censura de "traición" al tiempo que ha asegurado que el "golpismo" de OSP es una "indecencia". "Queda claro que siempre hay que desconfiar de los que dicen que no tienen ideología porque en realidad dicen que cualquier ideología les vale", ha agregado.

De igual modo, el portavoz de CSSP, José Carlos Núñez, ha recurrido a la Biblia para recordar la traición de Judas a Cristo para referirse a la "traición" de OSP al gobierno de coalición. "Yo no tengo 30 monedas de plata, pero sí 31 monedas" en alusión al número de miembros del órgano consultivo de OSP que votó por mayoría la moción de censura con el PP diez después de renovar el pacto con PSOE e IU.

Por su parte, el portavoz de OSP, Rafael Piña, ha defendido que su formación ha optado por la moción de censura después de que el PSOE "no haya cumplido con su compromiso" del pacto de gobierno. Piña ha recordado que, según el pacto de gobierno, a mediados de mandato, San Pedro debía contar con las obras comenzadas de un centro de salud, una pasarela sobre la carretera que conecta el núcleo poblacional con Ronda y un instituto.

"Advertimos a principios de 2016 que quedaba poco tiempo porque la gente de nuestro pueblo quiere ver la obra y éstas no están. Nosotros hemos cumplidos; otros, no", ha apuntado.

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Javier Porcuna, ha destacado en su intervención la "honestidad" que, ha señalado, proyecta Bernal en el día a día de su gestión y su imagen. "Las decisiones que ha tomado son las que ha considerado mejores para esta ciudad. Ha tenido una honestidad sin tachas", ha señalado.

Por su parte, el portavoz del PP, Félix Romero, ha rebatido que "existen muchas razones" para presentar la moción de censura, entre las que ha destacado "el puñado de votos que le faltó al PP para lograr la mayoría absoluta".

"En buena lógica, el gobierno municipal tenía que haber recaído en el PP y la Alcaldía, en Ángeles Muñoz. No fue así y no nos pareció justo, pero sí legítimo", ha agregado Romero al tiempo que ha destacado que "gobernar no es la búsqueda permanente de un equilibrio imposible entre quienes nada tienen en común, sino tomar decisiones".

Ha apuntado, además, que "si no se toman decisiones se pierden oportunidades y se cae en la parálisis, lo que afecta a la calidad de vida de los vecinos. El resultado han sido dos años perdidos para esta ciudad".

Muñoz vuelve a ostentar el bastón de mando después de que estuviera en el cargo entre 2007 y 2015, años en los que gobernó con mayoría absoluta. Perdió el cargo después de que PSOE, IU y OSP acordaran un gobierno de coalición tras las últimas elecciones municipales.