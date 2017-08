Guterres pide en Gaza que se abran las fronteras

El secretario general de la ONU, António Guterres, visitó hoy la Franja de Gaza y pidió que se ponga fin al bloqueo al territorio -impuesto por Israel y también por Egipto- y se acabe con la división palestina e instó a la comunidad internacional a ayudar a paliar la situación humanitaria.

"Es importante abrir las fronteras" señaló el representante internacional en una conferencia de prensa en una escuela de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en Jabalia, al norte del territorio, al que realiza su primera visita oficial. "Gaza necesita soluciones urgentes y llamo a la comunidad internacional a que proporcione la ayuda humanitaria necesaria", dijo ante los medios, antes de anunciar una aportación de cuatro millones de dólares para ayuda de emergencia.

Sin embargo, puntualizó que la solución a la crisis "no es solo humanitaria sino también política" e instó a los palestinos a acabar con la división que mantienen el islamista Hamás, que controla de facto en Gaza, y el nacionalista Al Fatah, que gobierna en Cisjordania. Un enfrentamiento que se prolonga ya desde hace diez años y que, a su entender, "destruye la causa palestina", afirmó; por eso pidió que se retiren "todos los obstáculos que impiden lograr el sueño de establecer el estado palestino".

"Estar en Gaza me permite expresar el sueño de volver a Gaza un día y ver (la franja) como parte del Estado palestino, en paz, prosperidad y con el bienestar de su gente", finalizó.

In Gaza, @antonioguterres announces emergency release of $4 million from @UNCERF for UN operations there. pic.twitter.com/hr4WHRg7DP