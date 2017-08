La chica que buscaba a su doble en la Tomatina encuentra a su 'clon'

Un mito urbano asegura que todos tenemos dobles en otros lugares del mundo, personas con nuestro mismo aspecto y que nada tienen que ver con nosotros. Una investigadora australiana incluso ha estudiado cuál es la probabilidad real de tener uno de estos doppelgänger —vocablo alemán que significa doble andante—: una entre un billón.

La de Eva Casado, una fotógrafa madrileña, es una de esas historias únicas que retan a la estadística. No sólo se llevó la sorpresa de ver en una fotografía a una extraña que parecía ella misma, sino que gracias a un llamamiento viral a través de las redes sociales ha conseguido contactar con ella. "Ha sido impresionante que lo compartieran en Canadá, Australia, Estados Unidos...", confiesa por teléfono a El HuffPost.

Casado pidió colaboración este domingo a través de Twitter y Facebook. "Después de cinco años sigo buscando a mi doble de la Tomatina de Buñol de 2010. ¿Dobles o gemelas? ¿Me ayudáis a buscarla?", escribió junto a una fotografía de su supuesto clon y otra suya.

Tres días más tarde y después de que 85.000 personas compartieran las misteriosas imágenes, la búsqueda de La chica de la Tomatina ha finalizado. Casado se pensaba que sería una chica española por las palabras que aparecían en las camisetas que llevaban ella y sus amigas en la foto, pero en realidad es de Miami y se encontraba en Buñol visitando una amiga, que fue quien les dejó esas prendas para mancharse.

"Es supermaja. No he hablado mucho con ella por la diferencia horaria pero le ha parecido impresionante también. Ella se veía en mi foto, se llevó un poco de susto", cuenta. Casado prefiere no mencionar el nombre de su nueva amiga porque, según señala, ella misma ha recibido más de mil solicitudes de amistad en Facebook en estos días, lo que le ha resultado "apabullante".

Sí aporta dos datos: es del año 92, más joven que ella, y se comunican en español. Su doble tiene raíces latinas, pero ningún lazo de sangre con España. "Hemos quedado para seguir hablando por WhatsApp. Ella dice que esto es cuestión del destino", añade.

En un principio Casado llegó a especular con que hubieran llegado a ser separadas al nacer, al descubrir que en el hospital en el que nació había habido robos de bebés. Su madre tiene una gemela, lo que apuntalaba su teoría, pero ha quedado totalmente descartada. En otras fotografías que han comparado, Casado asegura que no se parecen tanto, sólo se dan un aire. "Ella tiene el pelo más oscuro, se parece casi más a mi tía [la gemela de su madre] cuando era joven", señala.

La resolución del caso ha generado miles de comentarios en su muro de Facebook. Muchos le dan la enhorabuena por el final feliz, otros le preguntan si no va a seguir investigando o a hacerse pruebas genéticas y algunos cuestionan si todo se trata de un montaje.

A quienes sostienen esto último, Casado les remite a su publicación de 2012 en la que empezó a buscar a su doble. "Lo he compartido todos los años, el único objetivo que tenía era encontrarla. Todos los años me acordaba", asegura. "Me da igual lo que digan porque el porcentaje de gente que piensa eso comparado con el de quienes confían en mí y lo han compartido es muy pequeño", apostilla.

Casado tiene amigos en Miami, por lo que asegura que ahora tiene un doble motivo para ir. "Me gustaría que nos hiciéramos una foto juntas. También para callar bocas", apunta.