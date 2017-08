Ya has tomado la decisión. Necesitas un cambio laboral. Pero para que el paso se haga efectivo tendrás que poner al día tu currículo con estos trucos que ofrece Alfredo Santos, director general de Búsqueda y Selección de personal en la consultora Hudson.

1. La fuente importa: di adiós a la ancestral Times New Roman. Los tres tipos de letra más aceptados por los departamentos de Recursos Humanos son, por orden de preferencia, Arial, Calibri y Georgia. Las más legibles a un primer vistazo.

2. No más de un folio: una cara debería ser suficiente para venderte y, como los perfumes, los mejores currículos vienen en pequeñas dosis. Incluye solo lo que sea relevante para el empleo al que estás optando.

3. Esto no es Tinder: así que olvídate de fotos. "Cualquier elemento visual distrae la atención de lo verdaderamente importante", señala Santos.

4. No es tu ficha policial: así que no des demasiada información personal. Tu DNI no le importa al señor de recursos humanos que va a recibir tu CV. Lo mismo pasa al añadir demasiados datos como el estado civil o la fecha de nacimiento: "A veces estos factores pueden jugar en tu contra y es mejor exponerlos y defenderlos desde el escenario de una entrevista personal", cuenta Belén Rodríguez, psicóloga y headhunter afincada en Chicago como reclutadora de Heartland Alliance.

5. La experiencia es lo que cuenta: que sí, que tus dos carreras, tres máster y doctorado están muy bien, pero lo que prima es tu trayectoria laboral. Hace cuarenta años casi nadie podía estudiar y eso era un plus, "ahora la formación se valora, pero no es lo que te hará ganar puntos sobre los demás candidatos", añade Belén.

6. Que no falte la negrita: pero solo para destacar lo realmente importante. "Hay programas con los que trabajamos en Recursos Humanos que escanean los currículum vitae en busca de palabras clave y la negrita ayuda a ser detectada", puntualiza Belén Rodríguez.

7. Siempre en PDF, por favor: lo de mandar el CV en Word denota que no te lo has tomado muy en serio. Pasarlo a PDF no cuesta nada y da sensación de profesionalidad. Puede que parezca una tontería, ¡pero no lo es!

