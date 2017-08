Los príncipes Guillermo y Enrique recrean su foto más icónica

Los príncipes Enrique y Guillermo y la esposa de éste, Catalina, rindieron el miércoles un sobrio homenaje a Diana Spencer veinte años después de su muerte, al mismo tiempo que se acumulaban ramos de flores ante la residencia londinense de la llamada "princesa de corazones".

Mientras los medios del país emitían programas y especiales sobre la todavía muy popular princesa de Gales, sus hijos visitaron bajo la lluvia torrencial el jardín blanco efímero creado en su memoria en el palacio de Kensington, donde residía Diana. En el jardín predominan las flores de tonos blancos, con algún toque de color, y fueron especialmente plantadas este año para rendir homenaje a la princesa. El White Garden es el cuarto espacio oficial en Londres en honor a la princesa, junto con el Diana Memorial Playground —un parque infantil en los jardines de Kensington—, la fuente Diana Memorial Fountain, en el cercano Hyde Park, y el paseo Diana Memorial Walk, que cruza desde el palacio de Buckingham hasta el de Kensington.

El príncipe Guillermo observa el homenaje a Diana en las vallas del palacio de Kensington, en Londres.

Los príncipes observaron después, a unos metros del jardín, los ramos de flores depositados por la gente, antes de que Enrique colocara el suyo, que le fue entregado por una persona del público. "Vine hace 20 años con mi madre y mi hijo, que ahora tiene 21 años", dijo Stephanie Davinson, maestra auxiliar de 52 años, tras depositar su ramo. "Lo hice por sus hijos, que siguen su camino. Creo que hay mucho de ella en ellos", añadió.

Delante de las vallas del palacio londinense, ramos, mensajes y fotos comenzaron a acumularse desde el martes, veinte años después del mar de flores depositado en el mismo lugar por millones de personas desconsoladas. Entonces, Guillermo y Enrique también visitaron el lugar tras la muerte de su madre acompañados por su padre, el príncipe Carlos. Una imagen icónica que se ha repetido ahora, 20 años después.

Guillermo y Enrique en el palacio de Kensington, en una imagen del 5 de septiembre de 1997 frente a otra del 30 de agosto de 2017.

De hecho, fotografía se ha convertido en la imagen de portada del tabloide británico The Sun.

Good front page of The Sun showing Diana's sons 20 years on in same pose. Works well. pic.twitter.com/y0s98ClvMo