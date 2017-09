Otra vuelta de tuerca al satírico enfoque descarnado de las portadas de la revista francesa Charlie Hebdo. Su último número, el 1.310, en los quioscos desde el 30 de agosto pasado, hace sangre y rinde cruel memoria a las víctimas del huracán Harvey, que se ha cobrado la vida de más de 30 personas en Texas.

En una edición dedicada a intentar romper la "amalgama" entre religión y violencia, los franceses se felicitan del desastre mortal en Estados Unidos porque ha eliminado a todos los neonazis, pero sin perder el hilo argumental que les caracteriza vuelven a poner el foco en el Islam con otros temas como El feminismo que acarician los mulás, además de sus habituales secciones y referencias a la política gala.

"Dieu existe!" (¡Dios existe!). Así titula Charlie Hebdo esta última edición. Sin embargo, no se trata de una confesión teológica, sino de una nueva ironía que ha indignado a buena parte del público.Con motivo de la publicación de esta última portada, los usuarios de las redes sociales han recordado el brutal atentado sufrido por la revista satírica el 7 de enero de 2015 y por el que fallecieron tiroteadas 12 personas y 11 resultaron heridas, cuando dos hombres enmascarados y armados con fusiles de asalto y otras armas entraron en la redacción del semanario gritando «Al·lahu-àkbar» ('Alá es [el] más grande') durante el ataque. Los asaltantes se identificaron como pertenecientes a Al-Qaeda en la Península arábiga (la rama de Al Qaeda en Yemen).

Una de las primeras en hacer referencia la polémica portada fue la periodista Tiana Lowe. "Una cubierta maléfica y despreciable. Sin embargo, los fracasados de Charlie Hebdo tienen el derecho divino de publicarla y nadie tiene el derecho de dispararles". La referencia a los disparos es en relación con el atentado que sufrió su redacción el 7 de enero de 2015, en el cual dos terroristas islámicos asesinaron a 12 de sus integrantes.

An evil, despicable cover. Also, the losers at Charlie Hebdo have a God-given right to publish it, & no one has the right to shoot them