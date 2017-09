Iglesias o Errejón le hacen a Bertín Osborne lo que nunca nadie le había hecho antes

Bertín Osborne volverá este 5 de septiembre con una nueva temporada de su programa de Telecinco, Mi casa es la tuya. El primer invitado será el cantante Manuel Carrasco.

Durante la presentación, la productora del espacio, Proamagna, ha asegurado que han vuelto a intentar que un miembro de Podemos (o Pablo Iglesias o Íñigo Errejón) acudieran para ser entrevistados por Osborne. Pero subrayan que no han tenido respuesta. Fuentes de la productora han rehusado precisar a El HuffPost quién de los dos era el invitado.

El presentador sí que ha recibido ya a otros líderes políticos como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez; o el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

"Sus motivos tendrán, pero lo cierto es que todo el mundo contesta hasta para decir que no, como el caso de Julio Iglesias y Joan Manuel Serrat", ha destacado Bertín Osborne.

Lo cierto es que el presentador siempre se ha mostrado muy crítico con Podemos y ha llegado a decir que si ese partido llegase al poder sería "un caos y una catástrofe".

"Os ha dicho que no cree en la propiedad privada de los medios de comunicación y está siguiendo lo que hizo Chávez que cuando llegó al poder, que expropió y cerró los medios que no le hacían la ola. Él lo ha dicho y seguís dándole bola. El día que os toque os iréis todos al paro, a mí me importará un huevo porque yo estaré en el teatro", aseguró en el programa Hablé con ellas.

En la presentación de la nueva temporada de su programa, Osborne ha asegurado que como no es periodista no tiene por qué hacer preguntas incómodas. "A veces veo programas de este tipo [con entrevistas incómodas] y cambio de cadena. No me gusta ver sufrir al entrevistado. Si sufro como espectador, como preguntador no lo hago. Creo que nos cuentan más cosas si no vamos con la escopeta cargada", aseguró.