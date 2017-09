EEUU promete una "gran respuesta militar" si Corea del Norte amenaza al país o a sus aliados

El jefe del Pentágono, James Mattis, ha prometido este domingo que habrá una "gran respuesta militar" por parte de Estados Unidos ante "cualquier amenaza" de Corea del Norte a los territorios del país, incluido Guam, o a sus aliados.

Mattis compareció brevemente ante la prensa en la Casa Blanca tras participar en una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para analizar el último ensayo nuclear norcoreano.

Previamente Trump había alertado de que evalúa suspender el comercio con cualquier país que haga negocios con Pyongyang e insinuó que no descarta un ataque a Corea del Norte tras el nuevo test del régimen de Kim Jong-un, que ha probado su bomba atómica más potente hasta la fecha.

Al condenar ese último ensayo y tildar a Corea del Norte de nación "al margen de la ley", Trump también ha reprendido directamente a los gobiernos de Seúl y Pekín, al argumentar que los intentos de "apaciguar" a Pyongyang no están funcionando porque, a su juicio, "¡ellos (los norcoreanos) solo entienden una cosa!".

"Corea del Norte ha realizado un importante ensayo nuclear. Sus palabras y acciones continúan siendo muy hostiles y peligrosas para Estados Unidos", ha subrayado Trump en sus primeros mensajes matutinos sobre la cuestión publicados en su cuenta de la red social Twitter.

North Korea has conducted a major Nuclear Test. Their words and actions continue to be very hostile and dangerous to the United States.....

Horas más tarde, en otro tuit, Trump reveló que "Estados Unidos está considerando, además de otras opciones, detener todo el comercio con cualquier país que haga negocios con Corea del Norte".

The United States is considering, in addition to other options, stopping all trade with any country doing business with North Korea.