El detalle estilístico de la manifestación de Barcelona del que se lamenta Revilla

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, fue uno de los invitados de este sábado en La Sexta Noche (La Sexta). Entre otros muchos asuntos, se refirió a un detalle de la manifestación tras los atentados de Barcelona que tuvo lugar una semana antes en la Ciudad Condal.

"Con el tema de la corbata había un lío, ya ves que yo voy desabrochado, porque mandan un comunicado de que el rey viene sin corbata y que vayamos sin corbata", relató. "Fíjate que la traigo hasta hoy", señaló refiriéndose a su indumentaria en el plató.

"Luego miro al lado y me encuentro con que el único que no llevó corbata soy yo. ¡Qué manera de hacer el tonto!", aseguró. "Pablo Iglesias tampoco lleva", señaló el presentador Iñaki López. "Pablo Iglesias no la lleva nunca", replicó Revilla.

"Algo falló, o por lo menos me dijeron que había que ir como iba el rey y que si el rey no llevaba corbata, tampoco la llevara yo. Que me dice Aurora [su mujer]: 'Llévala, que tienes muchas arrugas y la corbata te tapa el cuello", añadió.

Manifestación contra el terrorismo en Barcelona Manifestación contra el terrorismo en Barcelona



1 of 29 Comparte esta galería: