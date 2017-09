Gtres

Más un millar de invitados asistieron a la boda de Ana Aznar y Alejandro Agag, que estuvo presidida por los entonces Reyes, Juan Carlos y Sofía. No fue una boda de Estado, pero lo parecía. La factura de la luz de la fiesta posterior corrió a cargo de la trama Gurtel: la red corrupta incluyó en su contabilidad el gasto de 32.425 euros . El yerno del ex presidente del Gobierno admitió que había sido un regalo del cabecilla de la red, Francisco Correa, pero aseguró no saber la cuantía. En aquel entonces, Correa no estaba imputado aún en ninguna causa judicial.