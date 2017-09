Esta abuela demuestra que los 'selfies' no tienen edad

Para muchos resulta increíble que una abuela pueda tener Whatsapp, Facebook e incluso que sepa hacer fotografías con el smartphone. Sin embargo, Charlie, una joven de Lincoln (Reino Unido) tiene la suerte de tener la abuela que a todos nos gustaría tener.

La joven publicó en Twitter varios pantallazos de una conversación con su abuela en la que esta le enviaba selfies, fotografías en el espejo y le contaba cómo se había maquillado. El tuit, en el que se podía leer "ten una mejor amiga como yo", ha alcanzado más de 43.000 retuits.

get a best friend like me pic.twitter.com/8gxPJ8bacK

La conversación empieza con una fotografía de la mujer en el espejo, bien vestida y maquillada para ir a una boda, ante lo que su nieta responde efusivamente pidiendo un selfie.

La abuela, para sorpresa de la joven, le envía un selfie donde se aprecia mejor el maquillaje. La nieta alabó el maquillaje de su abuela a lo que la mujer respondió "sí, me he rellenado las cejas" junto a emoticonos y guiños. La tierna conversación entre la abuela y la nieta acaba con una fotografía de perfil (con pose incluida) de la mujer y la fascinación de la joven.

Ante la viralidad de su historia, Charlie decidió publicar un tuit agradeciendo las muestras de cariño en el que se podía leer: "Mi abuela ha sido mi mejor amiga desde que era pequeña, os agradezco que le estéis dando tanto amor".

my grandma has been my best friend since i was tiny, so glad that she's receiving so much love 😩 warms my heart 💛