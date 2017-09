Las virales fotos de un perro trabajando junto a su dueña con su propio ordenador

Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre y, además, que se parecen a sus amos. Y es que estos peludos de cuatro patas pueden llegar a jugarse la vida por tu seguridad y te acompañarán allá donde vayas.

Un ejemplo de la compañía que hacen a veces es el perro de la usuaria de Twitter y Youtuber Meghan Camarena. La joven le ha comprado un mini ordenador a su mascota, que se sienta a su lado mientras ella usa el suyo propio.

Camarena ha publicado las fotos en Twitter y su tuit ya tiene más de 159.000 retuits y 430.000 'me gusta' en pocos días. ¿No te parecen monísimos?

I bought a mini toy laptop for my dog. So he can at least look like he's helping support this family. pic.twitter.com/WbWcZKQD4A