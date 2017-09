Putin, sobre EEUU: es difícil dialogar con un país que "confunde Austria con Australia"

El presidente ruso, Vladímir Putin, no se ha podido contener. Sin recurrir a insultos ni a términos gruesos, ha mostrado en público las flaquezas de (su adversario-amigo-socio-loqueseasegúnsetercie) EEUU de una forma demoledora. En una comparencia desde China, hablando de la cooperación entre Rusia y Estados Unidos, ha dicho que es difícil dialogar con un país que "confunde Austria con Australia".

"Es difícil mantener un diálogo con personas que confunden Austria con Australia, (...) probablemente ese nivel de la cultura política lo tenga una cierta parte de la élite estadounidense", señaló sin sonrojo Putin en una rueda de prensa al término de la cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) celebrada en Xiamen.

Según informa la agencia rusa Sputnik, Putin manifestó que "la nación estadounidense, el pueblo estadounidense, Estados Unidos es realmente un gran país, una gran nación... de esas personas con un nivel tan bajo de cultura política".

Al mismo tiempo, Putin calificó de "ridículo" que EEUU pusiera a Rusia en una lista de sanciones con Corea del Norte e Irán, con limitaciones para Moscú en el plano económico (sobre todo, el energético) y diplomático. "Esto, por supuesto, es ridículo como mínimo: ponernos a la par con Corea del Norte y luego pedir ayuda en el tema de las sanciones contra Corea del Norte", denunció. "No es que nos pusieran en la misma lista con Corea del Norte, aunque sea ridículo. Lo que pasa es que el régimen de sanciones ha llegado a su fin, es ineficaz", enfatizó.

(Puedes seguir leyendo tras la foto...).

El presidente de Brasil, Michel Temer; el ruso Vladimir Putin; el chino Xi Jinping; el sudafricano Jacob Zuma y el primer ministro indio Narendra Modi, juntos en la reunión de los BRICS.

"UNA CATÁSTROFE PLANETARIA"

En esta dura comparecencia, Putin ha analizado la escalada de tensión en Corea del Norte y ha alertado de que la "histeria militar" por el programa nuclear y de misiles balísticos del régimen de Pyongyang podría terminar derivando en una "catástrofe planetaria global", añade la misma agencia oficial.

El mandatario ruso ha recordado que el Ejército de Kim Jong Un dispone de diferentes tipos de armas contra las cuales no tiene sentido utilizar la tecnología antimisiles. "En estas condiciones la histeria militar no traerá ningún resultado bueno. Todo ello puede conducir a una catástrofe planetaria global y a un gran número de víctimas humanas", ha asegurado. "Como dije ayer en una reunión con mis colegas, comerán hierba, pero no abandonarán este programa (nuclear y de misiles) si no se sienten seguros", ha añadido.

"(Los norcoreanos) comerán hierba, pero no abandonarán este programa (nuclear y de misiles) si no se sienten seguros"

Putin ha equiparado la situación con la que llevó a la invasión militar de Irak por parte de Estados Unidos. En concreto, ha asegurado que Sadam Husein, el dictador del lugar, suspendió la producción de armas de destrucción masiva pero aún así su país fue igualmente invadido por EEUU, con la argumento de que seguía teniendo esas armas. Hussein fue derrocado.

"En Corea del Norte lo saben y recuerdan. ¿Creen que tras la adopción de algunas sanciones Corea del Norte abandonará el proceso para crear armas de destrucción masiva?", ha planteado. El líder ruso ha dejado claro que condena los ensayos nucleares norcoreanos y que los considera como una provocación pero también se ha mostrado en contra del uso de sanciones por estimar que en este caso "ya es inútil e ineficaz".