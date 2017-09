"Me llamo Mariano Rajoy Brey. ¡Prepárate para la democracia!"

Así se presenta el protagonista del videojuego El secreto de Isla Moncloa, una parodia del mítico juego de los años 90 The secret of Monkey Island (el secreto de la isla del mono). Para ganar, "importa más lo que dices que lo que haces".

El desarrollador de software LuisQuin ha recreado los duelos a espada del juego clásico, que consisten en intercambiar frases y dar la réplica adecuada a las bravuconadas del rival. Pero en este caso, utilizando las "épicas frases de Mariano para amedrentar a tu enemigo", como se explica en las reglas.

"Un día me encontré con una imagen de Guybrush Threepwood (el protagonista del Monkey Island) en la escena del duelo de espadas soltando una de las frases de moda de nuestro presidente. Sus tropiezos verbales me resultan muy graciosos. Pensé: 'Yo puedo programar eso y podría tener bastante gracia", explica LuisQuin, un gallego de 43 años que vive en Madrid.

"Por suerte, la red está llena de recopilaciones de las mejores frases de los políticos, incluido este señor de Pontevedra —en realidad, es nativo de Compostela— que usted menciona", añade el creador del juego, que programó la primera versión en dos días.

Se lo enseñó a dos personas: su pareja y su hermano. "Mi novia me dijo que era una basura y que no perdiera el tiempo en tonterías. Mi hermano me dijo que se había partido de risa y que podía ser un pelotazo", recuerda, admitiendo que le pudieron más las ganas de hacerlo "que el sentido común".

Los enemigos del protagonista son el Pirata Naranjito (Albert Rivera), el Pirata Perroflauta (Pablo Iglesias), el Pirata Gordo Comunista (Alberto Garzón) y el Pirata Socialista Obrero (Pedro Sánchez). Cada pelea empieza con una frase de Rajoy y el otro tiene que completarla.

"Creo que el rival más simpático desde un punto de vista estético es el Pirata Socialista Obrero", opina LuisQuin, que asegura que el juego es gratuito "y seguirá siéndolo por siempre jamás". "Recomiendo acceder con PC o tablet. Estoy trabajando en una app para Android también gratuita", adelanta.

El juego no deja títere con cabeza, ya que los piratas rivales de Rajoy le dicen cosas como "Mis supersentidos progres detectan la cercanía de la casta" o "¿Qué quieres, canalla de centro-derecha?".

LuisQuin lamenta que, entre las frases que hay, no figure su favorita de Rajoy porque no le encajaba bien. "Es el trabalenguas que termina con '(...) el suyo, beneficio político", explica en referencia la frase 'Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí el suyo. Beneficio político'. Las que sí están son:

"Es el vecino el que elige al alcalde..."

"Bueno, la verdad es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable..."

"La cerámica de Talavera no es cosa menor;"

"¡Es usted Ruiz! ¡Ruin, mezquino y miserable!"

"¡A la política se viene llorado de casa!"

El jugador que se quede en blanco puede recurrir a los comodines para que aparezca el fantasma de 'la niña de Rajoy' y les resuelva la frase. Pero sólo hay tres en toda la partida, así que hay que dosificarlos. Y siempre se puede recurrir a una respuesta para retirarse: "Disculpe usted las molestias. Ya me iba".

El objetivo último es enfrentarse al Maestro de las Azores, que trata muy mal al protagonista. El creador del juego, que en Twitter lleva el nombre de @AKidFromThe80s (un chaval de los 80), afirma que su escena favorita es "la secuencia del final, cuando te descubre el secreto mejor guardado".

En el videojuego falta un equivalente del malvado LeChuck, el supervillano del Monkey Island. ¿Quién sería para LuisQuin éste personaje? "¿Un pirata político 'fantasma'? ¡Imposible!", contesta ambiguamente. Tampoco revela el secreto de Isla Moncloa.Da la callada por respuesta y sólo deja una opción al jugador: descubrirlo por su cuenta.