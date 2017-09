JxSí y la CUP piden a la Mesa del Parlament que tramite la ley del referéndum

La Mesa del Parlament ha admitido a trámite este miércoles la ley del referéndum impulsada por JxSí y la CUP para amparar la consulta prevista para el 1 de octubre.

Fuentes parlamentarias han explicado que la Mesa ha tramitado la iniciativa después de que los grupos impulsores hayan pedido al órgano rector que lo hiciera, justo antes del pleno de este mismo miércoles.

La ley del referéndum fue registrada el 31 de julio, pero no se había tramitado aunque la Mesa se había reunido cuatro veces.

JxSí y la CUP han registrado un escrito dirigido a la Mesa del Parlament para tramitar la ley, en vez de aprobarla por decreto-ley del Govern.

Ambos partidos se han reunido a las 9.00 horas de este miércoles, una hora antes del pleno parlamentario, para que se pueda debatir y aprobar en la sesión.

Fuentes de JxSí han explicado que suele ser un "automatismo" que la Mesa tramite las leyes que presentan los grupos, pero se lo han pedido formalmente porque el órgano rector de la Cámara ha evitado tramitar la ley en sus últimas cuatro reuniones como parte de la estrategia para sortear impugnaciones del Estado.

LOS DIPUTADOS ASUMEN "LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA"

JxSí ha explicado que también registran esta petición para que quede claro que son los diputados soberanistas de JxSí y la CUP -71 escaños- los que asumen "la responsabilidad política" de tramitar la ley, y no los miembros de la Mesa.

En su escrito, Junts pel Sí y la CUP solicitan que, de acuerdo al artículo 37 del reglamento de la cámara catalana, se proceda a "cualificar y admitir a trámite" la proposición de ley del referéndum de autodeterminación en "trámite de urgencia extraordinaria".

Fuentes parlamentarias de Junts pel Sí han explicado que esta solicitud presentada por los dos grupos independentistas es una "manera de asumir la responsabilidad política" de la admisión a trámite de esta ley.

Si bien en esta solicitud no aparece la ley de "desconexión" con el Estado, las mismas fuentes aseguran que ello "no descarta" que no se pueda aprobar en el pleno de esta semana o en el convocado de forma extraordinaria para el próximo viernes, 8 de septiembre: "paso a paso", señalan.